Đại lộ Thăng Long xanh mướt giữa lòng Hà Nội

Đại lộ Thăng Long không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây mà còn gây ấn tượng bởi những hàng cây xanh nối dài, thảm cỏ và các dải hoa được chăm chút. Với gần 50.000 cây xanh, toàn tuyến đại lộ này đang góp phần tạo dựng diện mạo đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường, mang đến không gian dịu mát giữa dòng phương tiện đông đúc.

Từ nút giao hầm chui Trung Hòa đến đường Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long hiện lên với những mảng xanh trải dài, nổi bật giữa không gian đô thị ngày càng phát triển. Khu vực hầm chui Trung Hòa được phủ kín bởi những dải cúc tần Ấn Độ xanh mướt, tạo nên lớp thảm thực vật mềm mại trên các công trình bê tông.

Sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông hiện đại và cây xanh giúp cảnh quan tuyến đường thêm hài hòa, giảm cảm giác khô cứng của những đại lộ rộng lớn.

Trên toàn tuyến, cọ dầu là một trong những loài cây được trồng phổ biến nhất. Với thân thẳng, dáng cao và tán lá xanh quanh năm, loài cây này xuất hiện tại dải phân cách giữa, hai bên vỉa hè và đường gom.

Xen kẽ là những hàng phượng, trúc anh đào, hoa dâm bụt cùng nhiều thảm cỏ, khóm hoa khác, tạo nên sự đa dạng về hình thái và sắc màu.

Những hàng cây nối tiếp nhau không chỉ định hình cảnh quan mà còn mang lại cảm giác dễ chịu cho người tham gia giao thông trên tuyến đường có quy mô từ 12 đến 16 làn xe.

Theo thống kê, Đại lộ Thăng Long hiện có gần 50.000 cây xanh. Hệ thống cây được triển khai theo quy hoạch được phê duyệt, với sự tham gia của các doanh nghiệp thông qua hình thức tặng cây và xã hội hóa. Đây là nguồn lực góp phần bổ sung diện tích xanh cho một trong những trục giao thông quan trọng của Thủ đô, nơi tập trung nhiều khu đô thị lớn như Vinhomes Green Bay Mễ Trì, Vinhomes Smart City, Geleximco, Bắc An Khánh và Nam An Khánh.

Giá trị của những hàng cây không chỉ nằm ở cảnh quan. Khi được chăm sóc, duy trì và phát triển phù hợp, cây xanh có thể góp phần giữ bụi, giảm tiếng ồn, điều hòa vi khí hậu và cải thiện chất lượng môi trường.

Tại những khu vực có mật độ phương tiện cao, các dải cây và thảm cỏ tạo thêm lớp đệm xanh giữa dòng xe, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị. Sắc xanh liên tục trên tuyến đường cũng giúp hành trình của người dân bớt căng thẳng, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên giữa nhịp sống hiện đại.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, Đại lộ Thăng Long còn mở ra kết nối thuận tiện tới các điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch như chùa Thầy, chùa Tây Phương, Khu di tích K9 - Đá Chông cùng nhiều bảo tàng, công viên.

Với hệ thống 13 cầu vượt và gần 20 hầm, cầu chui, tuyến đường góp phần tăng cường kết nối giữa các khu vực hai bên, đồng thời giữ vai trò huyết mạch nối nội đô với đô thị Hòa Lạc - trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và sinh thái nghỉ dưỡng ở phía Tây Hà Nội.

Được thông xe, gắn biển nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, công trình có tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

Năm 2026, dự án mở rộng và kéo dài Đại lộ Thăng Long, từ nút giao hoa thị với quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, tiếp tục được triển khai với tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng, chiều dài khoảng 6,7km và mặt cắt ngang 120-180m.

Trong quá trình phát triển hạ tầng, việc duy trì và mở rộng hệ thống cây xanh có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm sự hài hòa giữa giao thông và môi trường. Từ những hàng cọ dầu thẳng tắp đến các thảm cỏ xanh mướt, Đại lộ Thăng Long cho thấy vai trò của cảnh quan xanh trong kiến tạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.