Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu nhiều vị trí, cấm xe lưu thông

Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức cấm phương tiện qua các vị trí ngập, đồng thời phân luồng giao thông trên Đại lộ Thăng Long.

Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu nhiều vị trí, cấm phương tiện di chuyển.

Cụ thể, đường gom trái và gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Km26 đến Km28 và các hầm chui tại khu vực này hiện ngập từ 0,7 đến 1m do nước sông Tích dâng cao, không bảo đảm an toàn.

Với đường gom phải, hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, các phương tiện không di chuyển tại Km26 (hầm chui dân sinh số 18).

Lộ trình mới phương tiện có thể quay đầu sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng, đi đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc rồi ra nút giao Hòa Lạc.

Ở chiều Hòa Lạc đi Hà Nội, đường gom trái được đóng cứng tại Km28+800, khu vực lối vào cao tốc trái.

Ô tô, xe máy đi trên đường gom được hướng dẫn rẽ phải tại Km29, qua cầu vượt Phú Cát, đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đường liên xã Hạ Bằng, sau đó qua hầm chui số 18 để trở lại đường gom trái về Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị bảo đảm giao thông.

Bên cạnh đó khắc phục các sự cố, hư hỏng do mưa lũ và theo dõi diễn biến ngập để đề xuất điều chỉnh phương án khi cần thiết.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp hướng dẫn, điều tiết, không để xảy ra mất an toàn, ùn tắc.

UBND các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc bố trí lực lượng ứng trực, phối hợp điều tiết, hướng dẫn phương tiện, tuyên truyền để người dân nắm được phương án phân luồng.