Đại lộ Thăng Long ngập sâu, phương tiện được hướng dẫn đi đường nào?

Do mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao, một số đoạn đường gom và hầm chui trên Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc bị ngập sâu 0,7-1m. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu cấm tất cả phương tiện lưu thông qua các vị trí ngập để bảo đảm an toàn.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, tình trạng ngập úng xảy ra tại đường gom trái, đường gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Km26+00 đến Km28+00 và một số hầm chui. Mực nước tại các vị trí này được ghi nhận ngập sâu từ 0,7-1m do nước sông Tích dâng cao.

Nước sông Tích dâng cao khiến đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn. (Ảnh Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông)

Các vị trí ngập hiện không bảo đảm điều kiện an toàn cho phương tiện lưu thông. Vì vậy, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức cấm tất cả các phương tiện đi qua khu vực bị ngập và triển khai phương án phân luồng cho đến khi tình trạng ngập được khắc phục.

Cụ thể, đối với đường gom phải theo hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, phương án phân luồng được tổ chức đóng cứng tại Km26+00, khu vực hầm chui dân sinh số 18.

Tại đây, các phương tiện được hướng dẫn quay đầu tại hầm chui số 18 để sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng, sau đó đi theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc và ra nút giao Hòa Lạc.

Đối với đường gom trái theo hướng Hòa Lạc đi Hà Nội, phương án phân luồng được tổ chức đóng cứng tại Km28+800, khu vực lối vào cao tốc trái.

Các phương tiện ô tô và xe máy đi trên đường gom được hướng dẫn rẽ phải từ Km29+00 theo biển chỉ dẫn, đi qua cầu vượt Phú Cát, sau đó theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đường liên xã Hạ Bằng đến Km26+00, qua hầm chui số 18 rồi vào đường gom trái để tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết phương án phân luồng, tổ chức giao thông này được thực hiện cho đến khi tình trạng ngập úng chấm dứt.

Sở Xây dựng đề nghị các phương tiện khi di chuyển qua khu vực Đại lộ Thăng Long chủ động tuân thủ hướng dẫn phân luồng, biển báo và chỉ dẫn của lực lượng chức năng, không cố tình đi vào các vị trí đang bị ngập sâu.