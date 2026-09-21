Đại lộ Thăng Long ngập sâu, cấm phương tiện qua đoạn đường gom dài 2km

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại các vị trí ngập úng trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Hạ Bằng và Hòa Lạc.

Theo đó, đường gom trái và phải từ Km26 đến Km28 cùng các hầm chui dân sinh trong khu vực bị ngập sâu 0,7-1m do nước sông Tích dâng cao, không bảo đảm an toàn cho phương tiện.

Sở Xây dựng yêu cầu cấm tất cả phương tiện qua khu vực ngập, đồng thời tổ chức phân luồng theo từng hướng.

Nước sông Tích dâng cao khiến đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu, phương tiện được phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông

Với chiều Hà Nội đi Hòa Lạc, đường gom phải được đóng cứng tại Km26, khu vực hầm chui dân sinh số 18. Phương tiện đến đây quay đầu sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng, đi theo đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc rồi ra nút giao Hòa Lạc.

Ở chiều Hòa Lạc đi Hà Nội, đường gom trái được đóng cứng tại Km28+800, lối vào cao tốc trái.

Ô tô, xe máy được hướng dẫn rẽ phải từ Km29 theo biển chỉ dẫn, qua cầu vượt Phú Cát, đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đường liên xã Hạ Bằng tại Km26, qua hầm chui số 18 rồi vào đường gom trái để về Hà Nội.

Phương án phân luồng được thực hiện từ ngày 19/9 cho đến khi hết ngập.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Hạ Bằng, Hòa Lạc bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông và tuyên truyền phương án phân luồng đến người dân.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí nhân lực, thiết bị phối hợp phân luồng, khắc phục hư hỏng do mưa lũ. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn, không để xảy ra ùn tắc.

Phòng Giao thông được giao theo dõi tình hình ngập, đôn đốc triển khai và kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp.