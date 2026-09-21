Đại lộ Thăng Long ngập sâu 1m, cấm phương tiện qua nhiều điểm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu cấm phương tiện lưu thông qua các khu vực ngập sâu trên Đại lộ Thăng Long do nước sông Tích dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức phân luồng, cấm tất cả phương tiện lưu thông qua khu vực ngập để bảo đảm an toàn giao thông (Ảnh minh họa).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện đường gom trái, đường gom phải Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Km26 - Km28, cùng các hầm chui bị ngập sâu 0,7-1m. Do đó, tất cả phương tiện được yêu cầu không lưu thông qua các vị trí ngập cho đến khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Theo hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, đường gom phải được đóng cứng tại Km26, khu vực hầm chui dân sinh số 18. Các phương tiện quay đầu tại hầm chui số 18 để sang đường gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng - đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc, sau đó đi ra nút giao Hòa Lạc.

Theo hướng Hòa Lạc đi Hà Nội, đường gom trái được đóng cứng tại Km 28+800, khu vực lối vào cao tốc bên trái. Ô tô, xe máy lưu thông trên đường gom rẽ phải tại Km 29+00 theo biển chỉ dẫn, qua cầu vượt Phú Cát - đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc - đường liên xã Hạ Bằng tại Km 26+00 - hầm chui số 18, sau đó vào đường gom trái để tiếp tục di chuyển về Hà Nội.

Phương án phân luồng được triển khai từ ngày 20/9 và duy trì cho đến khi tình trạng ngập được khắc phục.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc bố trí lực lượng ứng trực, phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông; đồng thời tuyên truyền để người dân nắm rõ phương án phân luồng, tránh xảy ra mất an toàn và ùn tắc giao thông.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được yêu cầu bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị để phối hợp phân luồng; khẩn trương khắc phục các sự cố, hư hỏng kết cấu hạ tầng do mưa lũ gây ra. Đơn vị này cũng phải thường xuyên theo dõi phạm vi ngập để kịp thời đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố được đề nghị phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc.