Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đã bàn giao gần 79% mặt bằng

Thi công xây dựng Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn gần cầu Vàm Cái Sứt. Ảnh: Hoàng Lộc

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh gồm 2 dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng hơn 6,5 ngàn tỷ đồng, dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 3-2028. Trong đó, dự án thành phần 1 về bồi thường, giải phóng mặt bằng đã bàn giao gần 79% diện tích, tương đương gần 33ha. Dự án thành phần 2 về xây lắp đã được khởi công ngày 30-6-2026.

Thời gian tới, các đơn vị, địa phương liên quan sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn giao với quốc lộ 51 đã hoàn thành. Ảnh: Hoàng Lộc

Dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có chiều dài khoảng 15,5km, rộng 60m, đi qua các phường, xã: Long Hưng, Tam Phước và An Phước. Công trình được thành phố Đồng Nai xác định là một trong những trục hạ tầng quan trọng để kiến thiết không gian phát triển, hình thành trục cảnh quan dọc sông Đồng Nai. Việc triển khai dự án này cũng góp phần cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.