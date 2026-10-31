Đại lộ Lê Văn Hưu - mở lối phát triển trên quê hương đất học

Nhắc đến Thiệu Hóa, người ta nhớ về vùng đất giàu truyền thống hiếu học, nơi sinh thành nhà sử học Lê Văn Hưu - người biên soạn Đại Việt sử ký - bộ quốc sử đầu tiên của nước ta. Trải qua bao thế hệ, truyền thống ấy vẫn được gìn giữ, bồi đắp trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Cùng với những giá trị lịch sử lâu đời, xã Thiệu Hóa hôm nay đang từng ngày một đổi thay nhờ sự quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và mở rộng không gian đô thị.

Một trong những dấu ấn nổi bật của quá trình ấy là sự hình thành đại lộ Lê Văn Hưu - tuyến đường được đầu tư xây dựng với mục tiêu kết nối Quốc lộ 45 với trung tâm hành chính của huyện Thiệu Hóa trước đây, xã Thiệu Hóa hôm nay, đồng thời tạo trục giao thông thuận lợi giữa khu vực trung tâm và các vùng lân cận.

Tuyến được được khánh thành và chính thức gắn biển đại lộ Lê Văn Hưu vào năm 2025. Với quy mô hiện đại gồm 6 làn đường chính và 2 làn đường gom, đại lộ trở thành một trong những công trình giao thông nổi bật của vùng đất Thiệu Hóa, góp phần cụ thể hóa quy hoạch phát triển đô thị, tăng cường kết nối các khu vực kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Sự xuất hiện của đại lộ Lê Văn Hưu đã góp thêm một nét mới cho bức tranh đô thị địa phương. Tuyến đường rộng rãi, có dải phân cách, cây xanh, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng đồng bộ tạo nên không gian thông thoáng, hiện đại hơn.

Điểm giao giữa Đại lộ Lê Văn Hưu và Quốc lộ 47

Đại lộ Lê Văn Hưu đồng thời tạo thêm dư địa để phát triển các khu dân cư, thương mại và dịch vụ theo quy hoạch. Cùng với dự án hạ tầng khu trung tâm hành chính xã Thiệu Hóa, tuyến đường góp phần định hình diện mạo đô thị mới, hướng tới không gian phát triển đồng bộ, văn minh và hiện đại hơn.

Điều đặc biệt của đại lộ này không chỉ nằm ở quy mô công trình mà còn ở tên gọi gắn với một danh nhân tiêu biểu của quê hương.

Từ một vùng quê giàu truyền thống đến không gian đô thị đang từng bước được mở rộng, Thiệu Hóa đang viết tiếp câu chuyện phát triển của mình bằng những công trình hạ tầng thiết thực. Đại lộ Lê Văn Hưu là một dấu ấn trong hành trình ấy - nơi giá trị lịch sử gặp gỡ nhịp sống hiện đại, nơi con đường mới mở ra những hướng đi mới cho quê hương.