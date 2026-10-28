'Đại lộ Đại đoàn kết' tái hiện Việt Nam thu nhỏ giữa lòng châu Âu

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu dự kiến sẽ quy tụ đại diện cộng đồng người Việt đến từ 29 quốc gia.

Trước thềm khai mạc ngày 31/10 tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), công tác chuẩn bị cho “Đại lộ Đại đoàn kết dân tộc” đang được khẩn trương hoàn thiện, hướng tới tái hiện không gian văn hóa Việt Nam và kết nối các thế hệ người Việt xa quê.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Trung tâm Thương mại Sapa là địa điểm sinh hoạt, kinh doanh và giao lưu văn hóa quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc.

Trong khuôn khổ ngày hội, nơi đây sẽ được chuyển thành không gian tham quan mang tên “Đại lộ Đại đoàn kết dân tộc,” bắt đầu từ Trung tâm tổ chức sự kiện Đông Đô và kéo dài vào khu vực trung tâm thương mại.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Phạm Gia Hậu - Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đồng thời là người đưa ra ý tưởng - cho biết Đại lộ sẽ là trục kết nối chính của ngày hội, tái hiện những nét đặc trưng của ba miền Bắc-Trung-Nam, từ miền núi, đồng bằng đến biển đảo và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Theo thiết kế, thảm đỏ sẽ được trải dọc tuyến tham quan, hai bên bố trí quốc kỳ Việt Nam, tre xanh cùng các mô hình kiến trúc và cảnh quan tiêu biểu. Không gian mở được xây dựng nhằm giúp khách tham quan hình dung tổng thể về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Ông Phạm Gia Hậu nhấn mạnh việc giới thiệu hình ảnh 54 dân tộc sẽ giúp thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tại châu Âu và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Không gian ba miền dự kiến được thể hiện qua những biểu tượng tiêu biểu của Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp các hình ảnh quen thuộc như tre, hoa sen, đèn lồng và kiến trúc truyền thống.

Với những người Việt sinh sống tại Cộng hòa Séc, ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ, mà còn là cơ hội tăng cường gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Đỗ Ngô Minh, một tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Sapa, bày tỏ vui mừng và mong đợi sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Theo ông, ngày hội có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo không gian giao lưu, chia sẻ giữa cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc và các nước châu Âu, đồng thời nâng cao sự gắn bó giữa các thế hệ.

Ông kỳ vọng sự kiện sẽ giúp cộng đồng người Việt tìm được tiếng nói chung, củng cố tinh thần đoàn kết và thúc đẩy giao lưu với người dân sở tại.

Trong khi đó, ông Ngô Sỹ Lượng cho rằng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vốn có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội Việt Nam, là dịp người dân tại các khu dân cư, làng xã cùng gặp gỡ và củng cố tình đoàn kết.

Việc tổ chức ngày hội tại châu Âu sẽ giúp thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa truyền thống, gặp gỡ đồng hương và cập nhật những đổi thay của quê hương, đất nước.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/10 đến 17 giờ ngày 1/11 tại Trung tâm Thương mại Sapa. Cùng thời điểm, Đại hội đại biểu lần thứ III và Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026) cũng sẽ được tổ chức tại Praha./.