Đại lộ cảnh quan sông Hồng: Hà Nội ưu tiên định cư tại chỗ

Quy hoạch khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được TP Hà Nội hoàn thiện. Khu vực nghiên cứu dài khoảng 40 km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2038, trong đó giai đoạn 2026-2030 ưu tiên xây dựng Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, khu đô thị định và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Ưu tiên bố trí tại định cư tại chỗ

Ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, an toàn phòng, chống lũ là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng, chống lũ sông Hồng.

Khu vực nghiên cứu Đại lộ cảnh quan sông Hồng dài khoảng 40 km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

“Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây xói lở, không ảnh hưởng khu vực bãi sông”, ông Đào Minh Tâm nói.

Về chủ trương tái định cư, ông Đào Minh Tâm cho biết, Sở Xây dựng đã phối hợp địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở. “Ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế, gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, Phó Giám đốc Sở Xây Hà Nội chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nguyên tắc được Thành phố xác định là ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp. Nếu không đủ mới bố trí khu vực lân cận, cùng các khu tái định cư tập trung có hạ tầng đồng bộ, khu đô thị đa mục tiêu với đa dạng lựa chọn đất ở, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến khoảng 265 ha quỹ đất tái định cư tại các xã, phường có dự án đi qua; số lô đất, căn hộ cụ thể sẽ được xác định khi lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và phương án đầu tư.

Hà Nội đang hoàn thiện các cây cầu kết nối 2 bên sông Hồng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ông Vũ Xuân Tùng, cho biết, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc nhóm dự án lớn, quan trọng, được triển khai theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được làm rõ, cung cấp thông tin để địa phương tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực dự án.

Theo ông Vũ Xuân Tùng , cơ quan chuyên môn đã thông tin đầy đủ các chính sách đang triển khai, gồm: Bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất; đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm việc làm với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp... Về tạm cư, nhân dân có thể được bố trí bằng quỹ nhà tạm cư của thành phố hoặc chi trả bằng tiền để tự lo chỗ ở trong thời gian chờ nhận đất, nhà tái định cư.

Dự kiến bố trí 6 khu đô thị tái định cư

Trên cơ sở rà soát quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, TP Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265 ha tại các khu vực cùng địa bàn xã, phường hoặc lân cận. Cụ thể, xã Mê Linh 72 ha; xã Vĩnh Thanh và Đông Anh 30 ha; xã Bát Tràng 35 ha; xã Ô Diên 11 ha; phường Thượng Cát và Đông Ngạc 12 ha; phường Yên Sở 10 ha; xã Nam Phù 72 ha và xã Hồng Vân 23 ha.

Tất cả bãi giữa sông Hồng đoạn qua Hà Nội hiện nay chỉ được trồng cây hoa màu.

Đối với các xã, phường Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề và Long Biên, hiện không có quỹ đất tái định cư cho người dân ở phía trong đê. Vì vậy, người dân thuộc các địa bàn này dự kiến được bố trí tái định cư tại các khu đô thị đa mục tiêu, khu định cư tập trung của Thành phố.

Đây cũng là quỹ tái định cư bổ sung chung của dự án, được sử dụng để hỗ trợ các địa bàn khác trong trường hợp quỹ tái định cư tại chỗ hoặc khu vực lân cận không đáp ứng đủ nhu cầu. Đồng thời, việc này giúp người dân có thêm lựa chọn về loại hình nhà ở tái định cư.

Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh có quy mô khoảng 736,84 ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm và xã Đông Anh. Khu đô thị này dự kiến phục vụ nhu cầu tái định cư bằng đất và căn hộ chung cư, với khoảng 9.000 lô đất thấp tầng và 23.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội. Khu đô thị này dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Cát, Phú Thượng, xã Đông Anh và các khu vực lân cận.

Hiện trạng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với phần lớn là diện tích đất nông nghiệp.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City) có quy mô khoảng 474 ha, nằm trên địa bàn xã Phúc Thịnh và xã Thiên Lộc. Khu đô thị dự kiến phục vụ nhu cầu tái định cư bằng đất và căn hộ chung cư, với khoảng 5.000 lô đất thấp tầng và 5.000 - 10.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội. Khu đô thị dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận.

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 169,5 ha, dự kiến bố trí khoảng 20.000 căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội. Khu đô thị này dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và các khu vực lân cận.

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng có quy mô khoảng 270,68 ha. Dự kiến khu đô thị sẽ bố trí khoảng 10.500 căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội. Đối tượng được bố trí tái định cư là người dân thuộc các phường Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Thượng Cát, Phú Thượng và các khu vực lân cận.

Khu định cư Long Biên - Bồ Đề có quy mô khoảng 201 ha, dự kiến bố trí khoảng 25.000 căn hộ chung cư. Khu định cư này dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Phú Thượng và các khu vực lân cận.

Khu định cư Lĩnh Nam có quy mô khoảng 101 ha, dự kiến bố trí khoảng 2.500 căn hộ chung cư. Khu định cư này dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các phường Hồng Hà, Lĩnh Nam, Phú Thượng, xã Thanh Trì, Nam Phù và các khu vực lân cận.