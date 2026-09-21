Đại lộ 120m dần hình thành, mở trục kết nối tới sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội

Đại lộ rộng 120m đang dần thành hình giữa Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Đây được xác định là một trong những trục giao thông chính của khu vực.

Tuyến đường chạy qua khu vực sân vận động VinFast - Trống Đồng, công trình có sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi.

Nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa, hệ thống chiếu sáng và dải phân cách cũng đang được hoàn thiện.

Được biết, tuyến đại lộ có mặt cắt rộng tới 120m, gồm nhiều làn xe và các dải cây xanh, hạ tầng kỹ thuật được bố trí đồng bộ.

Một số đoạn vẫn đang trong quá trình thi công nền đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước và các hạng mục kỹ thuật.

Đại lộ mở hướng kết nối tới Quốc lộ 1A, tạo thêm tuyến tiếp cận khu đô thị thể thao từ phía Nam Hà Nội.

Nút giao với Quốc lộ 1A đang được triển khai, được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa khu đô thị thể thao với mạng lưới giao thông khu vực.

Khi hoàn thiện, đại lộ 120m sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa sân vận động, các công trình thể thao và hệ thống giao thông đối ngoại của Hà Nội.

Đại lộ được triển khai đồng thời với quá trình xây dựng sân vận động VinFast - Trống Đồng.

Từ trên cao, tuyến đại lộ nổi bật giữa công trường xây dựng sân vận động VinFast - Trống Đồng và các hạng mục thuộc khu đô thị thể thao. Cùng với sân vận động VinFast - Trống Đồng, tuyến đại lộ đang góp phần định hình diện mạo mới của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.