Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng lưu niệm đến lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cùng dự có: nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo tăng ni, phật tử.

Dấu ấn 45 năm phụng sự đạo pháp và dân tộc

Phát biểu tại đại lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ, phật tử đối với đạo pháp và dân tộc.

Đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trải qua hàng nghìn năm, Phật giáo luôn gắn bó với dân tộc. Những giá trị cao quý của đạo Phật như từ bi, trí tuệ, vị tha đã hòa quyện với truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, đoàn kết của dân tộc trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngày 7/11/1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất các tổ chức giáo hội, tổ chức hội và hệ phái Phật giáo trong cả nước. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đáp ứng nguyện vọng đoàn kết, hòa hợp của tăng ni, phật tử.

Đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhìn lại chặng đường 45 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội.

Giáo hội luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, nêu cao tinh thần lục hòa, củng cố đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái Phật giáo và giữa các truyền thống tu học khác nhau.

Công tác văn hóa, giáo dục, đào tạo tăng ni, nghiên cứu Phật học, hoằng pháp và hướng dẫn phật tử được chú trọng. Đặc biệt, hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội đã trở thành một dấu ấn nổi bật.

Trong đại dịch Covid-19, nhiều tăng ni tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, chăm lo sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại phật giáo và giao lưu quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc.

Đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật; đồng thời trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, các nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chúc mừng tại Đại lễ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định: Phật giáo là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chư tôn đức và tăng ni, phật tử cần được các cấp có thẩm quyền tôn trọng, lắng nghe, giải quyết thỏa đáng. Phó Thủ tướng Thường trực mong Giáo hội tiếp tục củng cố đoàn kết, xây dựng tổ chức vững mạnh, phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng tin tưởng với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vững mạnh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phát huy giá trị từ bi, trí tuệ trong giai đoạn phát triển mới

Đọc diễn văn tại đại lễ sáng nay, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết trải qua hơn 2.000 năm hiện diện trên đất Việt, Phật giáo đã hòa quyện sâu sắc với đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần hình thành những giá trị đạo đức, nhân văn và truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã nhấn mạnh tới những thành tựu nổi bật trong suốt 45 năm qua và khẳng định: Những thành tựu ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ tăng ni, phật tử cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự đồng hành của nhân dân.

Đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, Đạo pháp luôn gắn bó với dân tộc, sự hưng thịnh của Phật giáo không thể tách rời hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Đồng thời, Giáo hội luôn xác định rằng sức mạnh và sự trường tồn của Phật pháp trước hết phải được xây dựng trên nền tảng giới luật, đạo hạnh, trí tuệ và sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn”, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn, đồng thời đối mặt với nhiều thách thức, Giáo hội cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng của các truyền thống, hệ phái Phật giáo.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trưởng lão hòa thượng kêu gọi tăng ni, phật tử trong và ngoài nước tiếp tục đoàn kết, tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, nâng cao đạo hạnh, chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tại đại lễ, Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Quang đã tuyên đọc thông điệp của đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam với lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp và trưởng dưỡng đạo tâm, cùng hướng về ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 45 năm, Đức Pháp chủ ghi nhận những thành tựu của Giáo hội trong hoằng pháp, giáo dục tăng ni, bảo tồn văn hóa Phật giáo, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế; đồng thời tri ân các bậc tiền bối, tăng ni, phật tử cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Đại đoàn kết của Chủ tịch nước. (Ảnh: Ban tổ chức)

"Trước vận hội mới của đất nước và những biến chuyển sâu sắc của thời đại, tôi mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp, từ bi làm phương châm hành đạo", thông điệp của Đức Pháp chủ nhấn mạnh.

Dịp này, ghi nhận đóng góp của chư tôn đức tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc đến 9 cá nhân; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen đến 3 tập thể và 35 cá nhân tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.