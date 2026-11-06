Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPG Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPG Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ - Đạo kỳ, nhập từ bi quán tri ân chư vị anh hùng liệt sĩ, chư vị tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ. Ảnh: Hoa Lê

Cùng dự có: nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Dân tộc Nguyễn Đình Khang; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và đông đảo tăng ni, Phật tử.

45 năm xây dựng, trưởng thành và không ngừng phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham dự Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPG Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Đọc diễn văn tại Đại lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam cho biết, 45 năm qua là chặng đường xây dựng, trưởng thành và không ngừng phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, Giáo hội đã từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, củng cố sự đoàn kết giữa các hệ phái, phát huy vai trò của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự tại các địa phương; mở rộng các hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam đọc diễn văn. Ảnh: Hoa Lê

Công tác Tăng sự, giáo dục, đào tạo Tăng Ni ngày càng được chú trọng; hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử không ngừng được đổi mới, đưa những giá trị từ bi, trí tuệ, nhân quả và đạo đức Phật giáo đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật được thể hiện sinh động qua các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội.

Trên lĩnh vực quan hệ quốc tế, Giáo hội đã mở rộng giao lưu, hợp tác với các tổ chức Phật giáo trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế Phật giáo Việt Nam, thúc đẩy tình hữu nghị, hòa bình và hiểu biết giữa các dân tộc. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức thành công 4 kỳ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại lễ Vesak năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh, cùng sự kiện cung nghinh Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức và Xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ về Việt Nam, đã để lại những dấu ấn sâu sắc, khẳng định vị thế và uy tín của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam đọc diễn văn. Ảnh: Hoa Lê

“Những thành tựu ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, hòa hợp, sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và sự đồng hành của nhân dân”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, trong suốt chặng đường 45 năm, GHPG Việt Nam luôn kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đạo pháp luôn gắn bó với dân tộc; sự hưng thịnh của Phật giáo không thể tách rời sự hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Đồng thời, Giáo hội luôn xác định rằng sức mạnh và sự trường tồn của Phật pháp trước hết phải được xây dựng trên nền tảng giới luật, đạo hạnh, trí tuệ và sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn.

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả Phật sự

Quang cảnh Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPG Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn, đồng thời phải đối diện với nhiều thách thức trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng. Trước yêu cầu của thời đại, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nêu rõ, GHPG Việt Nam cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả Phật sự, nhưng luôn giữ vững những giá trị cốt lõi của giáo pháp Đức Phật.

Trước hết, phải tiếp tục củng cố khối đoàn kết, hòa hợp, giữ gìn sự thống nhất trong đa dạng của các truyền thống, hệ phái Phật giáo; coi đây là nền tảng và sức mạnh nội sinh của Giáo hội. Đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni, lấy giới luật làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tinh thần phụng sự làm phương châm hành động.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam đọc diễn văn. Ảnh: Hoa Lê

Tiếp tục đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, quan tâm đến thế hệ trẻ, đưa những giá trị đạo đức, từ bi và trí tuệ Phật giáo vào đời sống xã hội; phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác Phật giáo quốc tế, phát huy bản sắc Phật giáo Việt Nam, góp phần thúc đẩy đối thoại, hòa hợp và hòa bình trên thế giới.

“45 năm trước, các bậc tiền bối đã đặt nền móng cho ngôi nhà chung GHPG Việt Nam bằng trí tuệ, đạo tâm và tinh thần đoàn kết, hòa hợp. 45 năm sau, thế hệ chúng ta có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy di sản cao quý ấy, để Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, xứng đáng với công đức của các bậc tiền nhân và niềm tin của Tăng Ni, Phật tử”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước đến 9 cá nhân. Ảnh: Hoa Lê

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, tăng trưởng đạo hạnh; chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

“Mỗi vị Tăng Ni hãy là một tấm gương về đạo hạnh và trí tuệ. Mỗi người Phật tử hãy là một nhân tố tích cực trong gia đình và xã hội. Mỗi ngôi chùa hãy thực sự là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh, giáo dục đạo đức và lan tỏa lòng từ bi, nhân ái trong cộng đồng”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhắn nhủ.

Quang cảnh Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPG Việt Nam. Ảnh: Hoa Lê

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trân trọng tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cấp chính quyền, các tổ chức và đồng bào nhân dân đối với Giáo hội trong suốt 45 năm qua. Đồng thời tin tưởng GHPG Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh phụng sự Đạo pháp, phục vụ dân tộc, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc và hạnh phúc.

Dịp này, ghi nhận đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni thuộc GHPG Việt Nam, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc đến 9 cá nhân; Ủy ban Trung ương GHPG Việt Nam tặng Bằng khen đến 3 tập thể và 35 cá nhân Tăng Ni thuộc GHPG Việt Nam.

Tại Đại lễ kỷ niệm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN đại lao đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam, gửi tới toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam, với lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp và trưởng dưỡng đạo tâm, cùng hướng về ngôi nhà chung GHPG Việt Nam.