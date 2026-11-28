Sự ra đời của UNION® xuất phát từ mục tiêu chung của 11 quốc gia: xây dựng một sân chơi riêng cho thể thao điện tử khu vực, nơi các đội tuyển tranh tài dưới màu cờ quốc gia và cộng đồng cùng tham gia những trải nghiệm văn hóa, giải trí. Mô hình kết hợp thi đấu thể thao điện tử thành tích cao theo tiêu chuẩn một đại hội với hoạt động lễ hội dành cho khán giả, hướng tới hình thành thương hiệu lễ hội thể thao điện tử và giải trí Đông Nam Á, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế số và công nghiệp văn hóa.

Từ hợp tác khu vực đến đại lễ hội thể thao điện tử

Lần đầu tiên, SEAEF và PLAY UNION khởi xướng mô hình đại lễ hội kết hợp thi đấu đội tuyển quốc gia với văn hóa, giải trí và trải nghiệm dành cho người hâm mộ, mở rộng cơ hội cho tuyển thủ, doanh nghiệp game và cộng đồng sáng tạo Việt Nam.

SEA Esports Nations Cup (SNC) 2026 tại Việt Nam là bước đi đầu tiên trong quá trình SEAEF cùng 11 quốc gia Đông Nam Á triển khai hợp tác phát triển thể thao điện tử khu vực. Tiếp nối sự hợp tác đó, SEAEF và PLAY UNION khởi xướng UNION® theo mô hình đại lễ hội, kết hợp thi đấu đội tuyển quốc gia với văn hóa, giải trí và các hoạt động dành cho người hâm mộ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch SEAEF, nhấn mạnh tinh thần cùng xây dựng tương lai thể thao điện tử khu vực: “Tương lai của thể thao điện tử Đông Nam Á không nên được định hình bởi một sự kiện, một quốc gia hay một doanh nghiệp. Tương lai đó cần được xây dựng bởi tất cả chúng ta.”

SEAEF mang đến nền tảng thi đấu, chuyên môn thể thao điện tử và sự kết nối giữa các liên đoàn thành viên của 11 quốc gia Đông Nam Á. PLAY UNION phát triển các hoạt động tương tác, giải trí và hợp tác thương mại, cùng xây dựng trải nghiệm lễ hội dành cho tuyển thủ, người hâm mộ và cộng đồng.

Thi đấu đội tuyển quốc gia giữ vai trò trung tâm của UNION®, đề cao thành tích, tinh thần thể thao và niềm tự hào đại diện đất nước. SEAEF đang xây dựng tiêu chí lựa chọn bộ môn và đã giới thiệu hệ thống xếp hạng đội tuyển quốc gia, tạo cơ sở theo dõi thành tích qua các giải đấu và mùa giải.

Với Việt Nam, sân chơi này giúp các đội tuyển tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ có lối chơi khác nhau, đánh giá quá trình tiến bộ qua từng mùa giải và phát triển lực lượng kế cận. Về lâu dài, chương trình hướng tới tạo lộ trình để người chơi trẻ từ cộng đồng tham gia thi đấu cấp quốc gia và tiến tới đại diện đất nước tại sân chơi khu vực.

Chương trình cũng hướng tới mở rộng cơ hội cho vận động viên nữ, tăng sự hiện diện và ghi nhận thành tích của họ trong thể thao điện tử Việt Nam và Đông Nam Á. Các hoạt động cộng đồng tại mỗi quốc gia và chương trình khởi động trong khu vực dự kiến sẽ được triển khai theo lộ trình xuyên suốt năm 2027 liên kết trực tiếp với đích đến là sự kiện chính mùa đầu tiên tại Thái Lan vào đầu năm 2028.

Kết nối thể thao điện tử với công nghiệp văn hóa Việt Nam

Ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh thi đấu đội tuyển quốc gia, UNION® kết hợp âm nhạc, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động cùng nhà sáng tạo nội dung. Mô hình trò chơi hóa đưa thử thách, hành trình khám phá và phần thưởng vào trải nghiệm Đại lễ hội, giúp người hâm mộ trực tiếp tham gia và chào đón cả những khán giả không thường xuyên chơi game.

Với Việt Nam, sự kiện tạo cơ hội để doanh nghiệp game và nhà sáng tạo nội dung giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và đưa các yếu tố văn hóa Việt Nam đến công chúng Đông Nam Á. Đây cũng là hướng kết nối thể thao điện tử với phát triển công nghiệp văn hóa, từ trò chơi điện tử, nội dung số đến biểu diễn và quảng bá du lịch.

Không gian lễ hội còn kết nối nhà phát triển game, nhà phát hành, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và thương hiệu Việt Nam với đối tác khu vực. Các đơn vị tham gia có thể đóng góp sản phẩm, nội dung và hoạt động tương tác vào trải nghiệm của khách tham dự, đồng thời đo lường mức độ tham gia để phát triển hợp tác lâu dài qua nhiều kỳ tổ chức.

Nhìn từ cơ hội phát triển đồng thời lực lượng tuyển thủ và ngành game trong nước, ông Chu Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), nhận định: “UNION có thể tạo ra hai cú hích: cho tuyển thủ trẻ một lộ trình rõ ràng, và cho game Việt một cửa sổ ra khu vực.”

Theo ông Đạt, cơ hội cọ xát quốc tế giúp tuyển thủ trẻ trưởng thành, trong khi phần lễ hội mở thêm hướng nghề nghiệp từ bình luận viên, kỹ thuật viên đến nhà sáng tạo nội dung. Ông đồng thời nhấn mạnh: “UNION gắn thể thao điện tử với âm nhạc, du lịch, ẩm thực và công nghệ, nên mỗi kỳ đăng cai còn là dịp quảng bá điểm đến.”

Mỗi kỳ đại lễ hội còn là dịp để nước chủ nhà giới thiệu văn hóa, tài năng và doanh nghiệp địa phương. Sự kết nối giữa thi đấu, giải trí và các ngành sáng tạo được kỳ vọng thúc đẩy du lịch sự kiện, mở rộng hợp tác kinh tế số và tăng giao lưu văn hóa trong khu vực.

Với sự hợp tác của 11 quốc gia, UNION® hướng tới xây dựng một thương hiệu lễ hội thể thao điện tử và giải trí lâu dài của Đông Nam Á. Với Việt Nam, giá trị của sự tham gia không chỉ nằm ở thành tích đội tuyển mà còn ở khả năng kết nối tài năng, sản phẩm và văn hóa trong nước với công chúng khu vực, đóng góp vào kinh tế số và công nghiệp văn hóa.