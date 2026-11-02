Đại lễ 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại hội và Đại lễ sẽ được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam, đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh, từ ngày 5 đến ngày 7/11/2026.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của GHPGVN kể từ ngày thành lập 7/11/1981; đồng thời tiếp nối truyền thống hơn hai nghìn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Quang cảnh họp báo chiều 2/11.

Đại hội và Đại lễ diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến sâu sắc về tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Đây là dịp để Giáo hội tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X, kiện toàn tổ chức và khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022 - 2027) nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông tin tại họp báo.

Chủ đề của Đại hội hoạt động với phương châm: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Đại hội dự kiến có sự tham dự của gần 2.000 đại biểu gồm: 1.645 đại biểu Tăng Ni, và các Phật tử tiêu biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử cả nước; Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN 34 tỉnh, thành phố, và các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài; khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và khách mời.

Đại lễ gồm các hoạt động chính: Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của GHPGVN; Tri ân chư vị tiền bối hữu công và các thế hệ Tăng Ni, Phật tử đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Giáo hội; Tôn vinh những thành tựu Phật sự nổi bật trong 45 năm qua; Khẳng định vai trò, trách nhiệm và định hướng đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội trong giai đoạn mới; Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và giao lưu Phật giáo phù hợp với nội dung, ý nghĩa của Đại lễ…