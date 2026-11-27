Thành cổ Quảng Trị nơi diễn ra lễ hội khinh khí cầu quốc tế thu hút rất nhiều người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm

Với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026.

Giữa những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng rộng 2.025m² tung bay trên bầu trời mang một ý nghĩa đặc biệt. Nơi từng chứng kiến những năm tháng chiến tranh khốc liệt, mỗi tấc đất thấm máu bao thế hệ cha anh, hôm nay trở thành điểm hẹn của những người yêu chuộng hòa bình.

Lễ hội quy tụ 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham gia của các phi công Việt Nam và quốc tế. Chương trình khai mạc được tổ chức tại khu vực sân lễ hội và Đài tưởng niệm Trung tâm thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Lá quốc kỳ có diện tích 2.025m2 được khinh khí cầu kéo lên tại Thành cổ Quảng Trị

Trong chương trình lễ hội, Ban tổ chức bố trí nghi lễ chào cờ với đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m², kết hợp trình diễn khinh khí cầu. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Để bảo đảm an toàn cho các hoạt động trình diễn, trước ngày khai mạc, đội ngũ phi công và kỹ thuật viên đã tiến hành bay thử, kiểm tra các điều kiện khí tượng, thông số kỹ thuật của thiết bị và thiết lập khu vực an toàn phục vụ lễ hội.

Việc lựa chọn Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải làm không gian tổ chức lễ hội cũng mở ra hướng khai thác mới đối với các điểm đến du lịch lịch sử.

Một góc khinh khí cầu phục vụ du khách trải nghiệm tại Thành cổ Quảng Trị

Bên cạnh hành trình tìm hiểu những chứng tích chiến tranh, tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, du khách có thêm những trải nghiệm gắn với cảnh quan, văn hóa và cuộc sống trên vùng đất Quảng Trị hôm nay.

Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng từng bước hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm trên không, đa dạng hóa hoạt động tại các điểm đến, thu hút du khách trong mùa du lịch cuối năm, tạo thêm cơ hội phát triển dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế trở thành sự kiện thường niên, tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu du lịch Quảng Trị gắn với thông điệp hòa bình.