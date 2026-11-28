Giàn Đại Hùng 01 sau khi bảo dưỡng tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) năm 2020

Khi một mỏ dầu bị bỏ lại

Nằm tại Lô 05-1(a), thuộc bể trầm tích Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu khoảng 265km về phía Đông Nam, Đại Hùng là một trong những mỏ dầu có điều kiện khai thác phức tạp của Việt Nam. Được đưa vào khai thác từ năm 1994, mỏ từng đạt sản lượng khoảng 35.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, những khó khăn về địa chất, điều kiện khai thác ngoài khơi, chi phí đầu tư và hiệu quả kinh tế khiến sản lượng suy giảm mạnh. Đến trước thời điểm chuyển giao, sản lượng chỉ còn khoảng 3.000 thùng/ngày, đặt tương lai của mỏ trước nhiều dấu hỏi.

Năm 2002, các nhà thầu nước ngoài quyết định rút lui, để lại toàn bộ phương tiện, thiết bị khai thác đã đầu tư với giá tượng trưng 1 USD để phía Việt Nam tiếp nhận. Năm 2003, Chính phủ giao quyền điều hành mỏ cho Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Đến năm 2009, Hợp đồng dầu khí Lô 05-1(a) được ký với PVEP nắm giữ 100% quyền lợi tham gia và Chi nhánh Điều hành Dầu khí Trong nước (PVEP-POC) đảm nhiệm vai trò người điều hành.

Con số 1 USD về sau trở thành chi tiết đặc biệt khi nhắc đến Đại Hùng. Nhưng điều PETROVIETNAM tiếp nhận không chỉ là tài sản, mà còn là một bài toán địa chất, kỹ thuật và kinh tế chưa có lời giải. Thay vì dừng lại như các nhà thầu nước ngoài, PETROVIETNAM lựa chọn tiếp nhận, đánh giá lại tiềm năng và tìm lời giải cho bài toán Đại Hùng - một phương án khai thác phù hợp. Đó không phải quyết định có thể chứng minh đúng sai ngay lập tức, mà được kiểm chứng bằng năng lực thực tế và kết quả qua từng giai đoạn.

Những người từng làm việc tại Đại Hùng từ những ngày đầu hiểu rõ sự khó khăn ấy. Ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), vào mỏ Đại Hùng năm 1994, đúng thời điểm đón dòng dầu đầu tiên. Qua nhiều vị trí công tác, trong đó có Giàn trưởng Đại Hùng 01, ông chứng kiến cả giai đoạn sản lượng cao, thời kỳ suy giảm và quá trình người Việt tiếp nhận, vận hành công trình. Theo thực tế ấy, bài toán của mỏ không chỉ nằm ở sản lượng, mà còn ở trữ lượng còn lại, khả năng khai thác và chi phí để bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Giàn trưởng Nguyễn Duy Tứ với gần hai thập niên ở Đại Hùng

Tìm lời giải thay vì chấp nhận kết luận có sẵn

Tiếp nhận Đại Hùng không có nghĩa là tiếp tục vận hành nguyên trạng một hệ thống do người khác để lại. Việc đầu tiên cần làm là đánh giá lại tiềm năng thực sự của mỏ, bởi kết luận về hiệu quả kinh tế ở một thời điểm không đồng nghĩa với việc mọi cơ hội khai thác đã khép lại.

Theo tài liệu của PETROVIETNAM, sau khi tiếp quản, phía Việt Nam nghiên cứu lại trữ lượng và tiềm năng khai thác Đại Hùng. Kết quả đánh giá cho thấy mỏ vẫn còn những tầng chứa dầu và khu vực triển vọng cần tiếp tục thẩm lượng, nghiên cứu phát triển. Cơ sở để tiếp tục khai thác vì vậy không chỉ nằm ở quyết tâm, mà còn ở dữ liệu địa chất và khả năng chứng minh hiệu quả của các giải pháp kỹ thuật.

Năm 2003, Chính phủ giao PVEP trực tiếp tiến hành hoạt động dầu khí tại Đại Hùng. Đến năm 2005, mỏ được đưa trở lại khai thác. Những dấu mốc này không chỉ đánh dấu sự tiếp nối hoạt động sản xuất mà còn mở ra quá trình chuyển đổi về vai trò: từ tiếp nhận một tài sản bị bỏ lại sang từng bước làm chủ công tác điều hành, tổ chức khai thác và xử lý những vấn đề kỹ thuật của mỏ.

Quá trình ấy đặc biệt có ý nghĩa nếu đặt trong hành trình phát triển của PETROVIETNAM. Bởi làm chủ không đơn thuần là nắm quyền điều hành trên giấy tờ, mà đòi hỏi đội ngũ kỹ sư phải hiểu rõ địa chất, giếng khai thác, thiết bị, hệ thống xử lý và các giới hạn vận hành. Ở một công trình cách đất liền hàng trăm kilômét, họ còn phải có khả năng đánh giá tình huống, đưa ra quyết định chính xác và bảo đảm an toàn trong những điều kiện mà mọi sai sót đều có thể kéo theo hệ quả lớn.

FPU Đại Hùng 01 là giàn khai thác nổi bán chìm, được neo giữ bằng hệ thống xích dưới đáy biển. Các giếng khai thác nằm dưới đáy biển, sản phẩm được dẫn về giàn qua hệ thống đường ống mềm; các van đầu giếng được điều khiển từ xa bằng hệ thống thủy lực. Hai giàn đầu giếng WHP-DH01 và WHP-DH02 là những công trình không người, được điều khiển từ FPU Đại Hùng 01. Cấu hình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các hệ thống thiết bị, khả năng giám sát liên tục và độ chính xác cao trong từng thao tác vận hành.

Chính trong môi trường ấy, năng lực được tích lũy qua thực tiễn vận hành, xử lý sự cố, các quyết định kỹ thuật và sự kế thừa kinh nghiệm giữa các thế hệ, giúp hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ những công trình biển phức tạp.

Từ người thợ đến giàn trưởng

Năm 2007, Nguyễn Duy Tứ đến với ngành Dầu khí sau khi tốt nghiệp ngành Mỏ - Địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trước đó, anh có gần 2 năm làm việc tại các công trình thủy điện, tham gia thi công khoan hầm. Những ngày đầu ra giàn Đại Hùng, sóng cao 6-7m khiến anh nhiều lần say sóng. Dần dần, anh thích nghi với điều kiện làm việc ngoài khơi và trưởng thành qua từng vị trí công tác.

Từ người thợ khai thác, anh Tứ lần lượt đảm nhiệm các vị trí Trưởng ca, Trưởng bộ phận, Giàn phó sản xuất và đến tháng 5-2024 chính thức trở thành Giàn trưởng Đại Hùng 01. Gần hai thập niên gắn bó với mỏ cũng là quãng thời gian anh trưởng thành cùng một giai đoạn quan trọng trong quá trình người Việt làm chủ công trình này.

Từ ông Hoàng Văn Quang, người chứng kiến Đại Hùng đón dòng dầu đầu tiên, đến Nguyễn Duy Tứ, người trưởng thành sau khi phía Việt Nam tiếp quản mỏ, có thể thấy quá trình làm chủ công trình được tích lũy qua nhiều thế hệ. Vận hành liên tục không chỉ duy trì sản xuất mà còn tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư, công nhân và cán bộ quản lý trưởng thành, đảm nhận các vị trí then chốt.

Tính đến hết tháng 4-2025, tổng sản lượng dầu khai thác từ mỏ Đại Hùng đạt gần 75 triệu thùng. Đây là kết quả đáng kể, nhưng nếu chỉ dùng sản lượng để đo giá trị của mỏ, câu chuyện vẫn chưa đầy đủ. Bởi bên cạnh nguồn tài nguyên được đưa lên từ lòng đất, Đại Hùng còn tạo ra một nguồn lực khác có ý nghĩa lâu dài: kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ nhân lực và khả năng tổ chức vận hành, phát triển các công trình dầu khí ngoài khơi.

Người lao động PVEP-POC làm việc tại Phòng điều khiển trung tâm giàn Đại Hùng 01.

Đó là thời gian, là kinh nghiệm của nhiều thế hệ kỹ sư, là những lần khoan, sửa giếng và nghiên cứu địa chất, là các sáng kiến kỹ thuật cùng hàng triệu giờ lao động trên biển. Đó còn là những ngày thời tiết khắc nghiệt, những chuyến bay rời giàn để tránh bão và những lần trở lại công trình khi điều kiện cho phép. Qua từng công việc, từng khó khăn và từng quyết định đầu tư, năng lực được hình thành, thử thách và hoàn thiện.

Có thể xem Đại Hùng như một trường học đặc biệt của ngành Dầu khí. Tại đây, người lao động không chỉ học cách vận hành một giàn khai thác mà còn phải đưa ra quyết định trong điều kiện thông tin không bao giờ đầy đủ tuyệt đối, cân bằng giữa sản lượng và an toàn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và tìm kiếm cơ hội khai thác trong một mỏ đã nhiều lần bị đặt dấu hỏi về tiềm năng. Mỗi vấn đề đều đòi hỏi sự phối hợp giữa kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và khả năng đánh giá hiệu quả kinh tế.

Qua quá trình vận hành Đại Hùng, các đơn vị đã nghiên cứu, hoàn thiện nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm riêng của mỏ, từ tối ưu thiết kế giếng, đánh giá địa chất, gia tăng hệ số thu hồi đến xử lý, vận chuyển sản phẩm và tổ chức vận hành công trình biển. Những giải pháp này không chỉ nhằm duy trì sản lượng trước mắt mà còn góp phần mở ra cơ hội phát triển các khu vực tiềm năng.

Mỗi lần đứng trước câu hỏi dừng lại

Đại Hùng không chỉ đối mặt với nguy cơ dừng khai thác vào năm 2002. Trong những năm giá dầu giảm sâu giai đoạn 2015-2018 và thời kỳ đại dịch Covid-19, bài toán kinh tế của mỏ một lần nữa trở nên khó khăn. Khi sản lượng suy giảm trong khi chi phí duy trì hoạt động vẫn hiện hữu, phương án dừng khai thác từng được cân nhắc nhằm hạn chế rủi ro kinh tế. Tuy nhiên, PVEP, PVEP-POC và các đơn vị liên quan trong hệ sinh thái PETROVIETNAM tiếp tục nghiên cứu, tính toán những phương án phát triển phù hợp.

Những giai đoạn ấy khiến ý nghĩa của lựa chọn “ở lại” trở nên rõ ràng hơn. Nếu chỉ vượt qua khó khăn năm 2002, Đại Hùng có thể được nhớ đến như một quyết định tiếp nhận mang tính lịch sử. Nhưng thực tế, lựa chọn ấy phải được kiểm chứng nhiều lần trước những biến động của giá dầu, sự suy giảm sản lượng, những phát hiện địa chất mới và yêu cầu đầu tư bổ sung.

Mỗi lần như vậy, câu hỏi “có nên tiếp tục?” lại đặt ra yêu cầu đánh giá lại tiềm năng, giải pháp kỹ thuật, chi phí và hiệu quả kinh tế, thay vì duy trì dự án bằng mọi giá. Với Đại Hùng, lựa chọn ở lại không đồng nghĩa với việc phủ nhận những khó khăn hay bỏ qua các giới hạn kinh tế, mà là tiếp tục tìm kiếm phương án khả thi, không xem một kết luận tại một thời điểm là lời giải cuối cùng cho cả vòng đời mỏ.

Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận ấy. Tháng 6-2022, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 400 triệu USD, nhằm tiếp tục khai thác tài nguyên tại khu vực Đại Hùng 01, duy trì sản lượng và kéo dài đời mỏ. Các hạng mục chính bao gồm giàn đầu giếng WHP-DH01 ở độ sâu hơn 110m, hệ thống đường ống mềm dài 5,2km kết nối với FPU hiện hữu cùng nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp khác.

So với quyết định năm 2002, đây là một bước đi ở quy mô và vị thế hoàn toàn khác. Hai thập niên trước, PETROVIETNAM tiếp nhận một hệ thống khai thác mà các nhà đầu tư nước ngoài quyết định từ bỏ. Đến năm 2022, Tập đoàn chủ động đầu tư hơn 400 triệu USD để tiếp tục phát triển chính mỏ dầu ấy. Hai con số 1 USD và hơn 400 triệu USD không chỉ phản ánh sự khác biệt về quy mô vốn, mà còn gợi mở chặng đường tích lũy năng lực từ tiếp nhận, vận hành đến tổ chức triển khai các dự án phát triển mới.

Dự án được triển khai với Liên doanh Vietsovpetro đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPCI, cùng sự tham gia của các đơn vị trong hệ sinh thái PETROVIETNAM như Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling). Sự tham gia của các đơn vị trong nước ở nhiều khâu của dự án cho thấy năng lực đã được mở rộng đáng kể so với giai đoạn đầu tiếp quản mỏ. Những kinh nghiệm tích lũy từ vận hành, bảo dưỡng và xử lý các vấn đề kỹ thuật ngoài khơi trở thành cơ sở để đội ngũ trong nước tham gia sâu hơn vào quá trình thiết kế, chế tạo, thi công, lắp đặt và đưa công trình vào vận hành.

Vì vậy, Đại Hùng pha 3 không đơn thuần là một dự án bổ sung công trình để duy trì sản lượng. Đây còn là bước phát triển tiếp theo trong quá trình nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các dự án dầu khí ngoài khơi của PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên. Những người từng phải tiếp nhận, tìm hiểu và vận hành hệ thống do nước ngoài để lại đã có thêm cơ hội tham gia vào một dự án mới với phạm vi công việc rộng hơn và mức độ chủ động cao hơn.

Ngày 7-5-2025, dòng dầu thương mại đầu tiên từ dự án Đại Hùng pha 3 được khai thác với lưu lượng khoảng 6.000 thùng/ngày, sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch hiệu chỉnh. Sự kiện đánh dấu việc đưa một giai đoạn phát triển mới của mỏ vào thực tế, đồng thời cho thấy những tính toán đầu tư và tổ chức triển khai đã chuyển hóa thành kết quả khai thác cụ thể.

Một ví dụ đáng chú ý nữa là giếng thẩm lượng DHN-4X, được thử vỉa thành công năm 2023 với lưu lượng tối đa khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu ft³ khí/ngày. Kết quả này tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu phương án phát triển Đại Hùng Nam, cho thấy việc tìm kiếm tiềm năng trong khu vực không dừng lại ở những đánh giá trước đó mà vẫn được tiếp tục bằng các hoạt động thăm dò, thẩm lượng và kiểm chứng thực tế.

Từ góc độ này, giá trị của Đại Hùng không chỉ nằm ở khả năng duy trì một mỏ dầu đã khai thác nhiều năm. Mỏ còn là nơi năng lực kỹ thuật được kiểm nghiệm trong điều kiện thực, với những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, hiệu quả và độ tin cậy. Những kinh nghiệm ấy có thể trở thành nền tảng để PETROVIETNAM tiếp cận các bài toán dầu khí phức tạp khác, nhất là trong bối cảnh các mỏ ngày càng khó khai thác và yêu cầu tối ưu chi phí ngày càng cao.

Điều còn lại sau dòng dầu

Nhìn lại hơn hai thập niên, câu chuyện Đại Hùng rất dễ được kể theo một đường thẳng: nhà đầu tư nước ngoài rút lui, Việt Nam tiếp quản và mỏ tiếp tục phát triển. Nhưng thực tế nhiều lớp lang hơn thế. Đại Hùng từng trải qua những giai đoạn sản lượng suy giảm mạnh, nhiều lần phải cân nhắc khả năng dừng khai thác và đối mặt với các quyết định đầu tư trong bối cảnh giá dầu biến động. Có những thời điểm, nếu chỉ nhìn vào hiệu quả ngắn hạn, phương án dừng lại hoàn toàn có thể được xem là hợp lý.

Bởi vậy, Đại Hùng là câu chuyện về một lựa chọn ngược dòng, ý nghĩa của lựa chọn “ở lại” nằm ở khả năng liên tục đánh giá lại và tìm kiếm lời giải phù hợp. Khi dữ liệu chưa đầy đủ, cần tiếp tục nghiên cứu; khi công nghệ hiện có không còn đáp ứng yêu cầu, cần cải tiến; khi một khu vực mới được xác định có tiềm năng, cần thẩm lượng và tính toán khả năng phát triển. Còn với mỗi khoản đầu tư, điều quan trọng là phải chứng minh được cơ sở kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và giá trị có thể mang lại.

Giá trị lớn nhất của việc kiên trì giữ mỏ không chỉ là những dòng dầu khai thác được. Đó là quá trình biến một bài toán tưởng chừng bế tắc thành cơ hội tích lũy năng lực cho cả một ngành. Câu chuyện Đại Hùng cho thấy thành quả lớn nhất của một quyết định đôi khi không chỉ nằm ở những gì giữ được cho hôm nay, mà là vùng không gian phát triển mở ra cho tương lai.

Giá trị lớn nhất của việc kiên trì giữ mỏ Đại Hùng không chỉ là những dòng dầu khai thác được. Đó là quá trình biến một bài toán tưởng chừng bế tắc thành cơ hội tích lũy năng lực cho cả một ngành.