Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031, đã hoàn thành chương trình làm việc trong hai ngày 28–29/9 tại Grand Plaza Hotel Hà Nội. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XVIII gồm 108 ủy viên và thông qua nghị quyết về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại sự kiện.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XVIII bầu Ban Thường vụ gồm 23 thành viên. GS.TS Nguyễn Viết Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; 05 Phó Chủ tịch, trong đó có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách, và Ban Kiểm tra cũng được bầu theo quy định. Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội sáng 29/9.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đề nghị Tổng hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội và sự hài lòng của hội viên, người dân làm thước đo. Ông nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách, nghiên cứu khoa học và tạo ra những công trình có giá trị đối với nền y học Việt Nam.

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá Tổng hội là nguồn lực chuyên môn quan trọng, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành y tế. Bộ trưởng đề nghị tiếp tục phối hợp trong truyền thông sức khỏe chính thống, bồi dưỡng y đức và cập nhật kiến thức y khoa, xây dựng chính sách và hướng dẫn chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Bộ Y tế và Tổng hội dự kiến rà soát cơ chế phối hợp trong giai đoạn trước để xây dựng chương trình phối hợp phù hợp với nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2021–2026, Tổng hội củng cố mạng lưới hội thành viên, tham gia tư vấn và phản biện chính sách y tế, tổ chức các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức và truyền thông giáo dục sức khỏe. Công trình Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam được hoàn thành sau 15 năm thực hiện, gồm 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành. Năm 2025, Tổng hội kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Sau quá trình sắp xếp tổ chức, mạng lưới Tổng hội gồm 34 hội y học tỉnh, thành phố; 62 hội chuyên khoa Trung ương; 10 viện, trung tâm trực thuộc, cùng Tạp chí Y học Việt Nam. Mạng lưới này là nền tảng để kết nối chuyên gia, chia sẻ tri thức và đưa các hoạt động chuyên môn đến cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2026–2031, Tổng hội định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thành viên; tăng chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; xây dựng dữ liệu chuyên gia và mạng lưới tri thức; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của hội. Các chương trình nghiên cứu, đào tạo và truyền thông sức khỏe sẽ chú trọng vào bằng chứng khoa học, nhu cầu thực tiễn của người dân và năng lực của y tế cơ sở.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BTC

Trước những thay đổi của mô hình bệnh tật, già hóa dân số, dịch bệnh mới nổi và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, Tổng hội đặt trọng tâm vào kết nối các chuyên ngành và hợp tác quốc tế, hỗ trợ chuyển giao tri thức có trách nhiệm, nâng cao năng lực đội ngũ thầy thuốc và đóng góp vào hệ thống y tế phát triển bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Viết Tiến khẳng định Ban Chấp hành khóa XVIII sẽ kế thừa truyền thống của các thế hệ thầy thuốc, phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ của hội viên, hướng hoạt động của Tổng hội vào lợi ích chung của nền y học Việt Nam và sức khỏe nhân dân.