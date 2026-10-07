Đại hội XV Hội Luật gia Việt Nam: Nhiều cá nhân và tập thể vinh dự đón nhận Huân chương cao quý

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, UBKT Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, các Ban tham mưu, giúp việc của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100 nghìn hội viên Hội Luật gia Việt Nam trong cả nước tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, Hội Luật gia Việt Nam đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động và Huân chương Độc lập cho 1 tập thể và 3 cá nhân là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế (Hội Luật gia Việt Nam).

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng cho Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế (Hội Luật gia Việt Nam) vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác giải quyết vụ kiện đầu tư quốc tế.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế (Hội Luật gia Việt Nam).

Chủ tịch nước cũng quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam các khóa XII, XIII; tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam các khóa XII, XIII, XIV.

Các phần thưởng được trao tặng nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của các đồng chí trong quá trình công tác, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trao các phần thưởng cao quý trên cho tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam các khóa XII, XIII và Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam các khóa XII, XIII, XIV.

Việc trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Hội Luật gia Việt Nam và các thế hệ lãnh đạo Hội trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là nguồn động viên để Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế là sự ghi nhận đối với những thành tích nổi bật của một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý. Những năm qua, Viện đã chủ động tập hợp đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, luật gia; đẩy mạnh nghiên cứu, phản biện chính sách và tổ chức nhiều hội thảo khoa học gắn với những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn, qua đó cung cấp các luận cứ, kiến nghị và giải pháp phục vụ quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật.