Đại hội VIII Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam: Hướng tới xây dựng hệ sinh thái số

Diễn ra trong hai ngày 7-8/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2026-2031) quy tụ các đại biểu đại diện cho gần 1.300 hội viên thuộc 41 chi hội trên toàn quốc. Tại phiên trọng thể sáng 8/10, Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa cùng những lời chúc mừng được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà gửi đến chúc mừng thành công của Đại hội.

Chuyển đổi số - từ lưu trữ đến sáng tạo nghệ thuật múa

Trong diễn văn khai mạc phiên trọng thể sáng 8/10, TS, NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, nhấn mạnh: Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và môi trường kỹ thuật số đang làm thay đổi căn bản cách thức sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận nghệ thuật. Bối cảnh ấy đặt ra yêu cầu đối với nghệ thuật múa Việt Nam: vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa mở rộng không gian biểu đạt mới, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: BTC

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII xác định 4 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2026- 2031: sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn; chuyển đổi số toàn diện; bảo tồn và phát triển di sản múa dân gian các dân tộc; bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Cụ thể, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đặt ra là ban hành và triển khai Đề án Chuyển đổi số Nghệ thuật Múa Việt Nam giai đoạn 2026-2031, hướng tới chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động quản lý, lưu trữ, sáng tác, nghiên cứu lý luận, đào tạo và quảng bá nghệ thuật múa. Đồng thời, Hội dự kiến xây dựng Kho dữ liệu số Nghệ thuật Múa Việt Nam, tập hợp và số hóa các nguồn tài nguyên tư liệu, tác phẩm kinh điển, video biểu diễn, công trình nghiên cứu và di sản múa dân gian dân tộc.

TS, NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đọc lời khai mạc. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Hội cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR/AR), nghệ thuật trình chiếu đa điểm trong sáng tạo nghệ thuật múa số và lưu giữ di sản. Đồng thời, một cổng truyền thông số hiện đại cùng các kênh nội dung trực tuyến sẽ được xây dựng nhằm mở rộng khả năng quảng bá nghệ thuật múa, thu hút công chúng trẻ và các đối tác quốc tế.

Trước đó, trong nhiệm kỳ VII, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã ghi nhận những kết quả cụ thể trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghệ thuật - tiêu biểu là việc hoàn thành dự án phim múa Huyền sử Việt với việc chuyển thể 50 tác phẩm múa tiêu biểu, phản ánh dòng chảy 4.000 năm lịch sử dân tộc, thành dữ liệu số. Đây là một trong những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua, tạo thêm cơ sở thực tiễn cho định hướng chuyển đổi số toàn diện trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, trình bày báo cáo. Ảnh: Lê Quang Vinh

Bảo tồn tinh hoa múa dân gian các dân tộc

Cùng với chuyển đổi số toàn diện, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam xác định bảo tồn và phát triển di sản múa dân gian các dân tộc là một trong bốn khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Hội đặt mục tiêu xây dựng chương trình quốc gia dài hạn về sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa dân gian của 54 dân tộc Việt Nam, kết hợp gìn giữ các giá trị truyền thống với sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Dự kiến, quá trình này gắn với việc số hóa di sản dưới dạng hình ảnh, phim tư liệu, ký họa chuyển động và tài liệu nghiên cứu chuyên sâu. Đáng chú ý, một trong những sản phẩm được Hội đặt mục tiêu xây dựng là "Bản đồ dữ liệu và tư liệu nghệ thuật múa dân gian các dân tộc Việt Nam" như một sản phẩm của chương trình.

Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII ra mắt Ảnh: BTC

Bên cạnh hai khâu đột phá về chuyển đổi số và bảo tồn di sản, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ mới tiếp tục ưu tiên sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn, có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ cao với trọng tâm là đổi mới phương thức đặt hàng, hỗ trợ sáng tác các thể loại kịch múa, thơ múa, tổ khúc múa và những chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Đồng thời, Hội xác định nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ biên đạo, nghệ sĩ biểu diễn, nhà lý luận phê bình, ưu tiên tài năng trẻ và mở rộng hợp tác, đối thoại nghệ thuật quốc tế.

Những định hướng này được xây dựng trên cơ sở kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ VII. Trong đó, Tuần lễ Múa Việt Nam (Vietnam Dance Week) được phát triển thành một thương hiệu nghệ thuật, đưa các hoạt động múa ra ngoài không gian nhà hát truyền thống. Hội cũng ghi dấu với những tác phẩm, chương trình như Sê San - Dòng sông ánh sáng, tổ khúc múa Ánh sáng tâm hồn. Hoạt động nghiên cứu và bồi dưỡng chuyên môn được duy trì với 15 hội thảo quốc gia và 8 khóa tập huấn chuyên sâu.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ các hoạt động đơn lẻ, mang tính sự kiện sang xây dựng những chương trình, dự án, tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn và thương hiệu nghệ thuật có khả năng tạo ảnh hưởng lâu dài. Theo phương hướng được trình Đại hội, sáng tạo nghệ thuật và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục là nền tảng, trong khi nâng cao chất lượng đội ngũ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được xác định là những động lực phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam. Đây cũng là hướng phát triển gắn với định hướng từ các Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2026-2031) gồm 15 thành viên, trong đó TS, NSND Phạm Anh Phương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031. Hai Phó Chủ tịch chuyên trách là các nghệ sĩ Hà Thế Dũng và Nguyễn Thị Tuyết Minh.