Đại hội VFF khóa X: Thành tích và lời hứa

Trước khi nói về tương lai ở VFF khoá X, có một cách đánh giá công bằng là nhìn lại những gì khóa IX đã thực sự làm được.

Đơn giản, thành tích là thứ khác biệt hoàn toàn so với lời hứa. Hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp năm 2024 và 2026 là kết quả cụ thể. Tấm vé dự Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng ở vòng loại cũng là kết quả cụ thể. Đó không phải mục tiêu trên giấy, mà là những gì đã xuất hiện trên sân cỏ.

Điểm đáng nói hơn nằm ở chỗ thành công của bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ này không chỉ đến từ đội tuyển nam. U22 Việt Nam giành hai HCV SEA Games, U23 Việt Nam có ba lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á và giành HCĐ U23 châu Á 2026. Đội tuyển nữ Việt Nam từng bước tạo dấu mốc lịch sử với lần đầu dự World Cup 2023, trong khi bóng đá trẻ tiếp tục có thêm một cột mốc đặc biệt khi U17 Việt Nam lần đầu giành quyền dự U17 World Cup 2026.

Ở futsal, đội tuyển nam hai lần liên tiếp vào tứ kết Asian Cup; đội tuyển nữ vô địch Đông Nam Á năm 2024 và giành HCV SEA Games 33.

Nhìn toàn cảnh, thành tích xuất hiện trên nhiều mặt trận, từ đội tuyển nam, nữ, U23, bóng đá trẻ đến futsal. Một nền bóng đá chỉ có một thế hệ vàng có thể tạo ra một vài danh hiệu, nhưng để nhiều đội tuyển cùng tiến bộ cần một hệ thống vận hành ổn định.

Vai trò của ông Trần Quốc Tuấn vì thế cũng cần được nhìn từ góc độ quản trị thay vì chỉ nhìn vào chiếc ghế Chủ tịch VFF. Ông là Tiến sĩ Thể thao, thông thạo hai ngoại ngữ (tiếng Anh và Nga), có nhiều năm làm việc trong hệ thống bóng đá quốc tế và hiện giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC nhiệm kỳ 2023-2027, từng là Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFF nhiệm kỳ 2022-2026 và thành viên Ủy ban Thi đấu các đội tuyển nam FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. Saostar từng phân tích đây là lợi thế rất khác biệt của ông Tuấn, bởi ông hiểu hệ thống bóng đá quốc tế, có kinh nghiệm quản trị và có khả năng kết nối ở cấp châu lục. Những yếu tố ấy rõ ràng có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả.

Ông Trần Quốc Tuấn giúp vị thế bóng đá Việt Nam được nâng cao toàn diện và tạo ra thành tích lịch sử trong 4 năm qua.

Đó cũng là lý do cuộc đua VFF khóa X cần được nhìn khác quan nhất. Ứng viên nào tranh cử cũng phải có những mục tiêu và lời hứa dành cho bóng đá Việt Nam, từ World Cup, nâng chất lượng giải quốc nội, đầu tư bóng đá trẻ cho đến việc đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn ở châu Á. Những lời hứa ấy cần thiết để tạo ra định hướng cho một nhiệm kỳ mới, nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Chưa ai có thể khẳng định một ứng viên sẽ làm được những gì mình cam kết chỉ dựa trên những điều nói trong quá trình tranh cử.

Trong khi đó, thành tích của khóa IX là những kết quả đã được kiểm chứng bằng thực tế. Vì vậy, giữa một bên là những điều đã làm được và một bên là những điều sẽ làm, không thể đánh giá hai thứ bằng cùng một thước đo. Ai cũng có thể đưa ra một chương trình tranh cử hấp dẫn, nhưng giá trị của chương trình ấy chỉ được chứng minh sau khi nhiệm kỳ khép lại. Bóng đá cuối cùng vẫn được quyết định bằng thành tích trên sân cỏ và sự phát triển thực chất của cả nền bóng đá.

Với ông Trần Quốc Tuấn, nếu tiếp tục được tín nhiệm, câu chuyện cũng không phải bắt đầu lại từ đầu. Khóa IX đã tạo ra một nền móng và nhiệm vụ của khóa X là phát triển tiếp những gì đang tốt, đồng thời xử lý những điểm còn yếu. Bóng đá Việt Nam không cần thay đổi chỉ để chứng minh rằng mình đang thay đổi; điều cần thiết là nâng chất lượng của cả hệ thống sau mỗi nhiệm kỳ.

Câu hỏi lớn hơn vì thế không chỉ là ai sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch VFF. Đó là người đứng đầu khóa X sẽ làm gì với nền bóng đá đang có đà phát triển này. Đội tuyển nam cần tiến sâu hơn ở sân chơi châu Á và tiếp tục hướng đến World Cup; đội tuyển nữ phải trở lại sân chơi thế giới; bóng đá trẻ cần có thêm những thế hệ đủ sức cạnh tranh ở châu lục; futsal phải tiến gần hơn nhóm đầu châu Á. Song song với đó là chất lượng V.League, đào tạo trẻ, HLV, cơ sở vật chất và môi trường thi đấu.

Khóa X sẽ có những ứng viên mới với những chương trình và lời hứa mới. Đó là điều bình thường trong một cuộc bầu cử. Nhưng ông Trần Quốc Tuấn đang có một lợi thế đầy thuyết phục. Ông đã có thành tích của khóa IX để chứng minh năng lực điều hành, thay vì chỉ đưa ra những lời hứa cho nhiệm kỳ mới. Đây chính là giai đoạn được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.