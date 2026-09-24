Đại hội Văn học Nghệ thuật An Giang lần thứ I sau hợp nhất

Quang cảnh phiên trù bị chiều 24.9

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức văn học nghệ thuật tỉnh An Giang sau khi hợp nhất hai tổ chức văn học nghệ thuật của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang.

Trong tiến trình phát triển của đất nước, văn học nghệ thuật giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội, góp phần bồi đắp nhân cách, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với An Giang - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo và đa dạng bản sắc cộng đồng - văn học nghệ thuật không chỉ là lĩnh vực sáng tạo mà còn góp phần phản ánh đời sống, quảng bá hình ảnh quê hương và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Một số ấn phẩm Tạp chí Chiêu Anh Các chào mừng Đại hội

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng đối với đời sống văn học nghệ thuật tỉnh An Giang khi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang được hợp nhất, hình thành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang. Tổ chức mới quy tụ gần 1.000 hội viên thuộc 8 bộ môn chuyên ngành, tạo điều kiện tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, phát huy tiềm năng sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Việc hợp nhất được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Hai tổ chức tiền thân đều có quá trình xây dựng và phát triển lâu dài, để lại nhiều dấu ấn trong đời sống văn học nghệ thuật địa phương và khu vực Tây Nam Bộ. Vì vậy, việc hợp nhất không chỉ tạo nên một tổ chức có quy mô lớn hơn mà còn là sự hội tụ của truyền thống, bản sắc, kinh nghiệm hoạt động và đội ngũ văn nghệ sĩ của hai địa phương.

Các đại biểu của phân hội Âm nhạc tham dự Đại hội

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức tiền thân, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Qua đó, tạo sự thống nhất trong đội ngũ văn nghệ sĩ, tiếp tục phát huy sức sáng tạo, nâng cao chất lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang sau hợp nhất có 2 phòng chuyên môn là Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ - Tạp chí; 8 phân hội chuyên ngành, gồm: Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Văn học, Văn nghệ Dân gian, Múa. Tổng số hội viên là 848 (trong đó có 177 hội viên Trung ương).

Phiên trù bị là bước chuẩn bị quan trọng cho phiên chính thức của Đại hội, đồng thời tạo điều kiện để các đại biểu thống nhất những nội dung cần thiết, hướng tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.