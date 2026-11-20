Môn judo tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 tổ chức tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), quy tụ 304 vận động viên đến từ 16 đoàn, tranh 32 bộ huy chương.

Một trận đấu kịch tính môn judo ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tại đại hội, các vận động viên thi đấu gồm 18 hạng cân đối kháng cá nhân, chia đều cho nam và nữ. Các hạng cân nam trải dài từ dưới 50kg đến trên 100kg; các hạng cân nữ từ dưới 40kg đến trên 78kg. Bên cạnh đó, các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung đối kháng đồng đội nam, nữ theo nhóm hạng cân nhẹ và nặng, cùng 10 nội dung quyền kata.

Chung cuộc, đoàn Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn môn judo với 9 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng. Chủ nhà TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Đoàn Cần Thơ đứng thứ ba với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 10 huy chương đồng.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức của giải đấu, ông Nguyễn Hữu An, Phụ trách bộ môn Judo (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam cho biết: “Tại đại hội lần này, Ban tổ chức chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thảm đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công tác vệ sinh sân bãi sạch, đẹp trải thảm hết toàn bộ nhà thi đấu. Hệ thống pano, trang trí khánh tiết đẹp, trang thiết bị chuẩn, màn hình ti vi phục vụ trọng tài, bảng điểm chuẩn. Hệ thống camera của Liên đoàn phục vụ cho công tác trọng tài chất lượng tốt. Tham dự Đại hội có 47 trọng tài đạt chuẩn quốc gia, điều hành các trận đấu chính xác, công bằng. Các vận động viên thi đấu cùng 1 sân, do vậy các trận đấu diễn ra được xem xét các tình huống kỹ. Theo tôi, đâu là kỳ Đại hội được tổ chức tốt nhất từ trước đến nay”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Judo Việt Nam trao thưởng tặng các vận động viên.

Ông Nguyễn Hữu An cho biết thêm: “Kết quả của các đoàn đạt được tại đại hội lần này đã phản ánh thực lực của các địa phương. Tuy nhiên, trong thi đấu có một số vận động viên được đánh giá cao bất ngờ không đạt thành tích như mong muốn. Được đánh giá cao ở hạng cân 55kg nam, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình) bất ngờ thất bại trước Nguyễn Văn Thanh (Quân đội) trong trận chung kết. Kết quả này gây bất ngờ bởi Hoàng Thành là đương kim vô địch đại hội, đồng thời từng giành huy chương bạc SEA Games 33 năm 2025. Nguyễn Thạch Hải Yến (Vĩnh Long) ở trận chung kết nội dung đối kháng hạng dưới 44kg nữ dẫn điểm trước Nguyễn Thanh Phú Quí (Quân đội) toàn bộ trận đấu, chỉ còn 4 giây thì bị lật ngược thế cờ. Trận đấu tưởng cầm vàng chắc trong tay lại để thua, đây chính là yếu tốt bất ngờ, là cái đẹp của môn võ này”.