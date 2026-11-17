Ngày thi đấu 16-11 mang đến niềm vui cho thể thao Hà Nội ở các môn như khiêu vũ thể thao, bowling.

Lãnh đạo Đoàn thể thao Hà Nội và đội khiêu vũ thể thao tại Đại hội, ngày 16-11. Ảnh: Nguyễn Lan Phương.

Môn khiêu vũ thể thao đã khai mạc ngày 16-11 và ghi nhận sự áp đảo của đội Hà Nội. Tổng cộng đội Hà Nội giành 6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ ngay trong ngày thi đầu tiên ở 7 nội dung thi đấu môn khiêu vũ thể thao. Qua đó, đội khiêu vũ thể thao Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các vận động viên (VĐV) giành HCV cho đội khiêu vũ thể thao Hà Nội là Vũ Hoàng Anh Minh – Nguyễn Trường Xuân (giành 2 HCV ở nội dung 5 điệu Standard; Waltz); Nguyễn Trung Thực – Thạch Ngọc Anh (giành 2 HCV ở nội dung Tango; Viennese Waltz); Hoàng Gia Bảo – Hoàng Gia Linh giành HCV ở nội dung Quickstep; Nguyễn Quốc Bảo – Trần Hoàng Minh Châu giành HCV ở nội dung Slow Foxtrot.

Theo lịch thi đấu, môn khiêu vũ thể thao còn diễn ra trong ngày 17-11 với 7 bộ huy chương. Thể thao Hà Nội đang kỳ vọng sẽ giành thêm HCV trong ngày thi đấu này.

Đội bowling nam Hà Nội ăn mừng chiến thắng. Ảnh: HTV.

Trong khi đó, môn bowling tiếp tục là mỏ vàng của thể thao Hà Nội khi có ngày thứ ba liên tiếp giành HCV. Chiều tối 16-11, đội Hà Nội giành HCV nội dung đồng đội 4 nam với các vận động viên Nguyễn Lê Minh Trí, Trần Hoàng Khôi, Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Anh Đức. Như vậy, đến nay, đội bowling Hà Nội đã giành 3 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Với 7 HCV trong ngày thi đấu 16-11, thể thao Hà Nội vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 28 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ.

Dù vậy, ưu thế trên bảng tổng sắp huy chương của đoàn Hà Nội duy trì được bao lâu vẫn cần đợi đến khi Đại hội bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm, từ sau ngày 21-11 đến 12-12.

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội tính tới đêm 16-11. Nguồn: Ban tổ chức.