Trong trận chung kết giữa Lưu Thị Thanh Nhàn và Đỗ Thị Anh, thế trận giằng co được duy trì trong suốt cuộc tranh tài, khi mỗi VĐV đều cho thấy sự tập trung, bản lĩnh và quyết tâm giành chiến thắng. Với kết quả 15-13, Lưu Thị Thanh Nhàn đã vượt qua đối thủ trong cuộc đấu sít sao, qua đó khẳng định bản lĩnh và khả năng thi đấu ở thời điểm quyết định để giành HCV.

Đại tá Phạm Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Công an nhân dân cùng ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách môn đấu kiếm (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) trao huy chương cho các VĐV ở nội dung kiếm liễu nữ

Cùng với HCV của Lưu Thị Thanh Nhàn, các VĐV của đoàn thể thao Công an nhân dân đã giúp đoàn giành trọn bộ huy chương ở nội dung này. Đỗ Thị Anh giành HCB. HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thanh Lam.

Chia sẻ với phóng viên Văn Hóa sau khi giành tấm HCV, Lưu Thị Thanh Nhàn cho biết chiến thắng lần này có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của cô.

Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong lực lượng Công an nhân dân, trước khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra, Thanh Nhàn cùng các đồng đội đã được tạo điều kiện sang Hàn Quốc tập huấn, qua đó chuẩn bị tốt nhất về thể lực và chuyên môn cho giải đấu.

Đánh giá về các đối thủ tại Đại hội, Thanh Nhàn cho rằng, các tỉnh, thành phố đều tập trung lực lượng vận động viên mạnh nhất để tham dự, bởi đây là sự kiện thể thao quan trọng, 4 năm mới được tổ chức một lần. Vì vậy, mặt bằng chuyên môn chung của các đội đều ở mức cao.

Hướng tới những kỳ Đại hội tiếp theo, Thanh Nhàn mong muốn lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, tập trung đầu tư nhiều hơn cho lực lượng vận động viên trẻ; xây dựng đội ngũ kế cận có chất lượng, đủ khả năng phát triển lên đội tuyển trẻ và dành 100% sức lực cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030.

Về phần mình, cô mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các vận động viên trẻ trên cả hai cương vị: người đồng hành trong tập luyện và huấn luyện viên; góp phần củng cố, dìu dắt các em trưởng thành.

Cô cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được tham gia các chuyến tập huấn ở nước ngoài để nâng cao năng lực thi đấu, chuẩn bị cho kỳ Đại hội tiếp theo, đặc biệt là đấu trường khu vực và quốc tế.