Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026: Cờ vua Hà Nội tìm lời giải cho 'bài toán' khó

Sự bứt phá của những kỳ thủ ít được nhắc tới

Kỳ thủ Nguyễn Nam Kiệt của Hà Nội vô địch nội dung cờ nhanh. Ảnh: Liên đoàn cờ Việt Nam.

Giải vô địch cờ vua các kỳ thủ xuất sắc quốc gia 2026 vừa kết thúc ngày 2-11 tại Cần Thơ đã ghi nhận màn thể hiện thành công của đoàn Hà Nội với vị trí số 1 toàn đoàn khi giành 4 Huy chương vàng (HCV), 4 Huy chương bạc (HCB) và 7 Huy chương đồng (HCĐ).

Điểm sáng rực rỡ nhất của đội tuyển Thủ đô chính là gương mặt trẻ 15 tuổi Nguyễn Nam Kiệt. Ở nội dung cờ chớp nam, dù chỉ xếp hạt giống thứ 12, Nam Kiệt đã thi đấu xuất sắc khi đạt 8 điểm sau 9 ván đấu. Kỳ thủ sinh năm 2011 vượt qua hàng loạt Đại kiện tướng tên tuổi, bao gồm chiến thắng ấn tượng trước ứng viên số 1 Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng như các tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc để bước lên bục cao nhất.

Bên cạnh đó, ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam, kỳ thủ Trần Đăng Minh Quang cũng thi đấu bản lĩnh, xuất sắc đánh bại Nguyễn Quốc Hy ở ván 9 quyết định để giành HCV với 7 điểm. Chiến thắng ở nội dung danh giá nhất nhất trong môn cờ vua tiếp tục cho thấy sự đồng đều của các kỳ thủ Hà Nội. Thực tế, chiến thắng của Minh Quang cũng được xem là bất ngờ của giải đấu. Tuy nhiên, lần lên ngôi vô địch lần này của Trần Đăng Minh Quang thực sự xứng đáng.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh trên bục nhận HCV nội dung cờ siêu chớp. Ảnh: Vinh Bùi.

Ở các nội dung cờ siêu chớp, đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu Hà Nội tiếp tục lên tiếng khi Đại kiện tướng quốc tế Lê Tuấn Minh đăng quang ở bảng nam và Đại kiện tướng quốc tế Võ Thị Kim Phụng xuất sắc mang về tấm HCV ở bảng nữ. Nội dung cờ siêu chớp cũng là thế mạnh bấy lâu nay của các kỳ thủ Hà Nội.

Màn trình diễn của các kỳ thủ trẻ kết hợp cùng bộ khung trụ cột đã khẳng định sức mạnh chiều sâu của cờ vua Thủ đô tại giải đấu năm nay.

Thận trọng không thừa

Kỳ thủ Trần Đằng Minh Quang nhận HCV nội dung cờ tiêu chuẩn. Ảnh: Vinh Bùi.

Mặc dù có màn chạy đà ấn tượng, ban huấn luyện đội tuyển cờ vua Hà Nội vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước thềm "trận đánh lớn" Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra từ ngày 1 đến 10-12-2026.

Theo HLV Bùi Vinh, kết quả Nhất toàn đoàn tại Giải xuất sắc vừa qua chưa đủ để khẳng định sự an tâm tuyệt đối cho mục tiêu giành 5 HCV tại Đại hội tới. Thực tế chuyên môn chỉ ra rằng, Giải xuất sắc 2026 chưa quy tụ trọn vẹn những kỳ thủ hàng đầu Việt Nam, nổi bật là sự vắng mặt của Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm, khiến việc đánh giá chính xác tương quan lực lượng toàn quốc gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, Trưởng bộ môn cờ (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Huỳnh Hoa Minh Nhật cũng chia sẻ rằng, dù lực lượng của Hà Nội có chiều sâu và đồng đều, đặc biệt ở các nội dung nam, nhưng không vì thế mà khẳng định chắc chắn sẽ hoàn thành chỉ tiêu huy chương.

Tại giải đấu vừa qua, một số nội dung thế mạnh của Hà Nội cũng để sẩy chân đáng tiếc. Trong đó, ở nội dung cờ nhanh nam, Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh dù là ứng viên hàng đầu nhưng thi đấu chưa thực sự thành công và đành chấp nhận tấm HCB, để HCV rơi vào tay đại diện Quân đội là Nguyễn Đức Hòa.

Ở một số nội dung khác, các kỳ thủ Hà Nội cũng không giành thế áp đảo. Như ở nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, các kỳ thủ Thành phố Hồ Chí Minh với sự tỏa sáng của Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mai Hưng đã hoàn toàn áp đảo nhóm dẫn đầu.

Với chỉ tiêu 5 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - cao hơn thành tích 4 HCV ở kỳ Đại hội trước - cờ vua Hà Nội đang đối mặt với thử thách vô cùng nặng nề. Sự cạnh tranh khốc liệt từ các đơn vị mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Ninh Bình cùng yếu tố bất ngờ từ diễn biến cờ tiêu chuẩn lẫn cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp đòi hỏi các kỳ thủ Hà Nội phải duy trì thể lực, tâm lý vững vàng và điểm rơi phong độ tốt nhất trong tháng 12 tới. Đây cũng là bài toán khó với Ban huấn luyện của đội trong thời gian tới.