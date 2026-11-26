Trong trận bán kết kiếm chém nam, kiếm thủ số 1 Việt Nam Vũ Thành An (Hà Nội) đã thi đấu tập trung với chiến thuật hợp lý và giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 15-8 trước người đồng đội Lường Quang Hiếu.

Trong trận chung kết, anh sẽ có màn tranh tài trước kiếm thủ Nguyễn Xuân Lợi (Hà Nội).

Vũ Thành An (phải) có chiến thắng áp đảo trước đối thủ trong trận bán kết kiếm chém nam

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Vũ Thành An đã đạt nhiều thành tích nổi bật khi anh vào vòng 16 tại Olympic Rio 2016 sau chiến thắng kịch tính 15-12 trước á quân Olympic Diego Occhiuzzi.

Đặc biệt, hotboy của đấu kiếm Việt Nam đã giành HCV (cá nhân, đồng đội) trong 5 kỳ SEA Games liên tiếp, từ SEA Games 28 đến SEA Games 32. Anh cũng là VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016, ASIAD 2018, SEA Games 29 và SEA Games 30; tại SEA Games 31, anh được giao đọc lời tuyên thệ tại lễ khai mạc.

Cùng với đó, anh giành 2 HCĐ ở Giải vô địch châu Á 2016, 2 HCB SEA Games 26.

Tại Đại hội năm nay, môn đấu kiếm có 142 kiếm thủ của 7 đơn vị cả nước tham gia tranh tài.

Toàn giải có 12 bộ huy chương được tổ chức thi đấu, dù Điều lệ quy định 15 nội dung chính thức. 3 nội dung không thể tổ chức do không đủ VĐV và đơn vị đăng ký gồm kiếm ba cạnh cá nhân nam, kiếm ba cạnh đồng đội nam và kiếm chém cá nhân nữ.

Trên bảng xếp hạng, đoàn chủ nhà TP. HCM đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương đấu kiếm.