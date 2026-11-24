Theo thống kê của Socialite (đơn vị chuyên đo lường và phân tích dữ liệu mạng xã hội), trong thời gian từ ngày 16 đến 22/11/2026, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 ghi nhận 55.038 lượt thảo luận, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng "Top 8 sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật tuần". Đại hội chỉ xếp sau chương trình Mỹ Tâm Live Concert See The Light Day 2 với 62.346 lượt thảo luận, đồng thời vượt qua nhiều sự kiện văn hóa, giải trí và chiến dịch quảng bá của các thương hiệu lớn.

Kết quả này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội thường có ưu thế thuộc về lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Việc một sự kiện thể thao cấp quốc gia vươn lên nhóm dẫn đầu cho thấy sức hút và sự quan tâm của công chúng đối với thể thao nước nhà.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026 lọt vào Top 2 Bảng xếp hạng 8 sự kiện & chiến dịch thương hiệu nổi bật tuần.

Một trong những điểm nhấn tạo sức lan tỏa cho Đại hội là lễ khai mạc diễn ra tối 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Không gian tổ chức mở, nghi thức rước đuốc đường thủy cùng các màn trình diễn nghệ thuật, thể thao đặc sắc đã góp phần tạo dấu ấn, quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại và sáng tạo.

Bên cạnh đó, những cuộc tranh tài hấp dẫn, sự góp mặt của các vận động viên hàng đầu cả nước cùng những kỷ lục được thiết lập ngay từ những ngày đầu thi đấu đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Lễ Khai mạc và các trận thi đấu tại Đại hội thu hút đông đảo sự quan tâm theo dõi của người dân.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với chương trình gồm 48 môn thi đấu, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần.

Việc lọt vào nhóm sự kiện nổi bật trên mạng xã hội là tín hiệu tích cực đối với công tác tổ chức và truyền thông Đại hội. Qua đó, góp phần đưa thể thao đến gần hơn với công chúng, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương đăng cai.