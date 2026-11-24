Ở nội dung đua xe đạp đường trường tính giờ cá nhân tại xã Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), tay đua Nguyễn Tuấn Vũ giành huy chương vàng cho đoàn TP Hồ Chí Minh ở cự ly 40km nam. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (đoàn thể thao Quân đội) giành huy chương bạc và tay đua Trần Khởi Minh (đoàn Vĩnh Long) giành huy chương đồng.

Tay đua đoàn Quân đội thi đấu bản lĩnh, đầy quyết tâm.

Ở cự ly 30km nữ, tay đua Nguyễn Thị Thật (đoàn An Giang) tiếp tục khẳng định đẳng cấp với tấm huy chương vàng, xếp trên tay đua Thạch Thị Ngọc Thảo (đoàn Đồng Tháp) và tay đua Lâm Thị Thùy Dương (đoàn TP Hồ Chí Minh). Trước đó, tay đua Nguyễn Thị Thật đã giành tấm huy chương vàng nội dung tính điểm cá nhân.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (bên trái) xuất sắc giành tấm huy chương bạc.

Trong ngày, bộ môn bắn súng đã khởi tranh sôi nổi. Đoàn thể thao Quân đội gây ấn tượng trong ngày đầu ra quân với 2 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Được biết, bộ môn có 251 xạ thủ của 12 đơn vị, tranh tài ở 51 bộ huy chương. Đây được xem là môn có thể làm thay đổi cục diện bảng tổng sắp huy chương với sự cạnh tranh của Hà Nội, Hải Phòng, Quân đội và Công an.

Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc nhận các phần thưởng của Quân khu 7 và đơn vị chủ quản.

Trong ngày còn diễn ra các nội dung: Pencak silat, wushu, kurash, boxing, bắn cung, đấu kiếm, billiards & snooker, cờ tướng, futsal, thể hình, quần vợt, kéo co… Tại môn kurash (võ vật cổ truyền), đoàn Quân đội có thêm 3 huy chương bạc (hạng cân dưới 52kg, dưới 66 kg, dưới 73kg) và 1 huy chương đồng hạng cân dưới 57kg. Còn lại môn quần vợt, đoàn TP Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh khi giành huy chương vàng cả 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Trao thưởng huy chương vàng đồng đội nữ môn quần vợt cho đoàn TP Hồ Chí Minh.

Tâm điểm của ngày thi đấu tiếp tục là các lượt chung kết môn bơi diễn ra buổi tối tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ với sự góp mặt của các vận động viên Quân đội.