Trong ngày, các môn bơi, bắn súng, bóng ném, đá cầu, kéo co, bóng rổ, cầu lông, thể thao điện tử, thể hình... tranh tài sôi nổi.

Đây là những môn có thể làm thay đổi cục diện bảng tổng sắp. Cùng ngày, môn bóng đá nam (lứa tuổi U21) chính thức khởi tranh với trận mở màn giữa An Giang và Đồng Tháp trên sân vận động Gò Đậu.

Môn bơi khởi tranh hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trên đường đua xanh, ở vòng loại 200m hỗn hợp nữ ngày 22-11, Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) trở lại ấn tượng với thành tích 2 phút 27,12 giây, giành quyền vào chung kết tối cùng ngày.

Tại Đại hội lần này, Ánh Viên đăng ký các nội dung cá nhân gồm: 200m hỗn hợp, 100m ngửa, 50m ngửa, 200m tự do, 200m ngửa, cùng một số nội dung tiếp sức.

Trong khi đó, ở vòng loại 50m ếch nam, kình ngư Nguyễn Hoa Watson (An Giang) đạt thành tích 27 giây 16, phá kỷ lục Đại hội trong 16 năm qua.

Môn kéo co tranh tài sôi nổi.

Cùng ngày, môn Điền kinh nội dung việt dã leo núi đã diễn ra tại phường Phước Long, TP Đồng Nai.

Giải đấu quy tụ các vận động viên từ 9 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 4 nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ với hai cự ly thi đấu là 7,7 km dành cho nam và 5,4 km dành cho nữ. Đích đến là đỉnh núi Bà Rá.

Chung cuộc, ở nội dung cá nhân nam, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh (TP Đồng Nai) xuất sắc về nhất; nhất nội dung cá nhân nữ thuộc về vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai). Đáng chú ý, vận động viên Dương Minh Hùng của đoàn thể thao Quân đội thi đấu bản lĩnh, giành huy chương bạc cá nhân nam.

Ban tổ chức trao thưởng các vận động viên nam xuất sắc nội dung việt dã leo núi.

Tính đến 17 giờ ngày 22-11, đoàn thể thao TP Hồ Chí Minh đang tạo lợi thế trong cuộc đua thành tích tại Đại hội, tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 41 huy chương vàng, 22 huy chương bạc, 39 huy chương đồng.