Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 28/11: 1 HCV: Trần Thị Hậu (Võ cổ truyền - trên 64-68kg nữ). 3 HCB: Bùi Thị Thu Hà (Điền kinh - 5.000m nữ); Quách Thị Lan (Điền kinh - 400m nữ); Lê Văn Sơn (Võ cổ truyền - trên 68-72kg nam). 8 HCĐ: Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Ánh (Wushu); hai đội Đấu kiếm; nội dung Trap nữ (Bắn súng); Phạm Thị Dang, Nguyễn Thị Ngọc Mai (Boxing); Lê Đỗ - Nguyễn Ngọc Phương Bình (Billiards & Snooker).

19h00 - Trần Thị Hậu giành HCV thứ 8 cho Thanh Hóa, Lê Văn Sơn đoạt HCB Võ cổ truyền

Đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa đã có HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi Trần Thị Hậugiành chiến thắng trước đại diện Đà Nẵng trong trận chung kết hạng cân trên 64-68kg nữ tối 28/11.

Đáng chú ý, Trần Thị Hậu từng giành HCV tại Đại hội năm 2022. Với chiến thắng này, nữ võ sĩ tiếp tục khẳng định thành tích ở kỳ Đại hội thứ hai liên tiếp, đồng thời mang về HCV thứ 8 cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Ở trận chung kết hạng cân trên 68-72kg nam, Lê Văn Sơn không thể vượt qua võ sĩ Công an Nhân dân, qua đó giành HCB.

Võ cổ truyền Thanh Hóa vẫn còn Lương Minh Cảnh tranh tài ở chung kết hạng cân trên 80-85kg nam với đại diện TP.HCM.

18h15 - Quách Thị Lan giành HCB 400m nữ

VĐV Quách Thị Lan đã giành HCB nội dung 400m nữ môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong chiều 28/11.

Quách Thị Lan đã giành được 1 HCB và 1 HCĐ tại Đại hội năm nay.

Đây là huy chương thứ hai của Quách Thị Lan tại Đại hội năm nay. Trước đó, ngày 27/11, cô cùng Bùi Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Thảo My và Nguyễn Thị Thương giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m nữ với thành tích 3 phút 51 giây 96.

Tấm HCB của Quách Thị Lan cũng là huy chương thứ hai của Điền kinh Thanh Hóa trong ngày 28/11, sau HCB nội dung 5.000m nữ của Bùi Thị Thu Hà.

18h00 - Thanh Hóa chờ tranh 3 HCV Võ cổ truyền trong tối 28/11

Sau những kết quả huy chương ở các môn Đấu kiếm, Bắn súng, Boxing và Billiards & Snooker, đoàn Thể thao Thanh Hóa tiếp tục hướng sự chú ý tới 3 trận chung kết Võ cổ truyền diễn ra trong tối 28/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trần Thị Hậu sẵn sàng tranh tài ở chung kết hạng 64-68 kg nữ.

Ba võ sĩ góp mặt trong các trận tranh HCV gồm Trần Thị Hậu (trên 64-68kg nữ), Lê Văn Sơn (trên 68-72kg nam) và Lương Minh Cảnh (trên 80-85kg nam).

Trong đó, Trần Thị Hậu sẽ đối đầu đại diện Đà Nẵng, Lê Văn Sơn gặp võ sĩ Công an Nhân dân, còn Lương Minh Cảnh chạm trán đại diện chủ nhà TP.HCM.

Đáng chú ý, Trần Thị Hậu từng giành HCV tại Đại hội năm 2022 và đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành tích ở kỳ Đại hội lần này.

17h30 - Billiards & Snooker Thanh Hóa giành thêm HCĐ nội dung English Billiards đôi

Cặp cơ thủ Lê Đỗ - Nguyễn Ngọc Phương Bình giành HCĐ nội dung English Billiards đôi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đây là huy chương thứ tư của Billiards & Snooker Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, sau HCB Pool 9 bi đôi nam của Ngô Hồng Thắng - Nguyễn Ngọc Nhuận và hai HCĐ thuộc về Nguyễn Tiến Minh, Đoàn Duy Nguyệt Ánh.

16h30 - Boxing Thanh Hóa giành thêm 2 HCĐ

Đội tuyển Boxing Thanh Hóa giành thêm 2 HCĐ trong chiều 28/11, sau khi Phạm Thị Dang và Nguyễn Thị Ngọc Mai cùng dừng bước tại bán kết.

Ngọc Mai (xanh) giành HCĐ cho Boxing Thanh Hóa.

Ở hạng cân 42-45kg nữ, Phạm Thị Dang để thua đại diện Quân đội. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Mai cũng không thể vượt qua đối thủ Quân đội tại bán kết hạng cân 57-60kg nữ.

Dù chưa thể giành quyền vào chung kết, hai võ sĩ đã đóng góp thêm huy chương cho Boxing Thanh Hóa.

15h00 - Đấu kiếm Thanh Hóa giành 2 HCĐ đồng đội

Đội tuyển Đấu kiếm Thanh Hóa giành thêm 2 HCĐ ở các nội dung đồng đội nam kiếm liễu và đồng đội nữ kiếm ba cạnh.

Ở nội dung đồng đội nam kiếm liễu, các VĐV giành huy chương gồm Ngân Quốc Kiệt, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Quốc Việt Anh và Nguyễn Huy Minh.

Trong khi đó, đội đồng đội nữ kiếm ba cạnh gồm Hà Thị Thùy Dung, Bùi Thị Quỳnh Trang, Đinh Thị Huyền và Vi Thị Thanh Minh cũng giành HCĐ.

13h30 - Bắn súng Thanh Hóa có thêm HCĐ nội dung Trap nữ

Đội tuyển Bắn súng Thanh Hóa ghi nhận thêm một tấm HCĐ ở nội dung đĩa bay Trap nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

12h00 - Xe đạp Thanh Hóa xếp thứ 5 nội dung xuất phát đồng hàng nữ

Các tay đua Thanh Hóa hoàn thành phần thi xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, với kết quả xếp thứ 5.

Lực lượng tham gia gồm Phạm Thị My, Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Lê Thị Huyền và Bùi Thị Đào.

11h35 - Wushu Thanh Hóa có thêm 1 võ sĩ vào chung kết, giành 2 HCĐ

Đội tuyển Wushu Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 28/11, khi Nguyễn Thị Như Quỳnh giành quyền vào chung kết, trong khi Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Thị Ánh cùng giành HCĐ.

Trước đó, Wushu Thanh Hóa đã có Phạm Thị Linh giành suất vào chung kết hạng cân 70 kg nữ.

8h15 - Bùi Thị Thu Hà giành HCB 5.000m nữ, mở hàng huy chương ngày 28/11

VĐV Bùi Thị Thu Hà đã giành HCB nội dung 5.000m nữ môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 28/11.

Bùi Thị Thu Hà (số 443) về đích thứ hai sau Nguyễn Thị Oanh và giành HCB. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là huy chương đầu tiên của đoàn Thể thao Thanh Hóa trong ngày thi đấu, đồng thời là kết quả đáng ghi nhận của Điền kinh Thanh Hóa sau tấm HCĐ tiếp sức 4x400m nữ giành được ngày 27/11.

Trong chiều nay, Điền kinh Thanh Hóa tiếp tục có Quách Thị Lan tranh tài ở chung kết 400m nữ, dự kiến diễn ra lúc 17h40.

8h00 - Những diễn biến đáng chú ý trong ngày

Ngày thi đấu 27/11 khép lại với 5 HCĐ dành cho đoàn Thể thao Thanh Hóa ở các môn Điền kinh, Bơi, Pencak Silat, Võ cổ truyền và Đá cầu. Đáng chú ý, Quách Thị Lan cùng các đồng đội giành HCĐ tiếp sức 4x400m nữ, đánh dấu huy chương đầu tiên của cô tại Đại hội năm nay.

Bên cạnh những kết quả huy chương, các môn võ tiếp tục tạo dấu ấn với hàng loạt chiến thắng ở bán kết. Pencak Silat có 7 võ sĩ giành quyền vào chung kết, trong khi Võ cổ truyền có 3 đại diện góp mặt ở các trận tranh HCV. Boxing và Wushu cũng ghi nhận những kết quả tích cực.

Điền kinh Thanh Hóa ra quân ngày 27/11 với tấm HCĐ.

Bước sang ngày 28/11, Võ cổ truyền được kỳ vọng sẽ mang về những tấm HCV tiếp theo cho đoàn Thanh Hóa. Ba võ sĩ Trần Thị Hậu, Lê Văn Sơn và Lương Minh Cảnh cùng bước vào các trận chung kết đối kháng từ 17h00.

Trong đó, Trần Thị Hậu là gương mặt đáng chú ý khi từng giành HCV tại Đại hội năm 2022. Sau khi vượt qua đối thủ Thái Nguyên ở bán kết, nữ võ sĩ Thanh Hóa sẽ đối đầu đại diện Đà Nẵng tại chung kết hạng cân trên 64-68kg nữ.

Ở môn Điền kinh, Quách Thị Lan bước vào chung kết 400m nữ lúc 17h40. Sau khi có huy chương đầu tiên ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, VĐV giàu kinh nghiệm của Thanh Hóa tiếp tục được kỳ vọng cạnh tranh thành tích cao ở nội dung cá nhân.

Wushu tiếp tục chương trình thi đấu đối kháng với sự góp mặt của Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Thị Ánh. Trong khi đó, Boxing có 2 võ sĩ Phạm Thị Dang và Nguyễn Thị Ngọc Mai tranh tài ở các trận bán kết, hướng tới những suất vào chung kết.