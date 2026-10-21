Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X:TP.HCM hướng tới dấu ấn sau 20 năm

Gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có quy mô 48 môn thi đấu, quy tụ 36 đoàn thể thao đến từ 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, với khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách.

Nhà thi đấu môn Muay đã sẵn sàng cho các cuộc thi đấu chính thức từ ngày 22.10

Với vai trò địa phương đăng cai chính, TP.HCM đảm nhận tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 44 trong tổng số 48 môn thi đấu. Đây vừa là vinh dự, vừa đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác tổ chức, nhất là việc bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện chuyên môn, an ninh, an toàn và các dịch vụ phục vụ vận động viên, người hâm mộ.

Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, Thành phố đang tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng bước vào Đại hội. Với khối lượng công việc lớn, trải rộng trên nhiều địa điểm, công tác chuẩn bị được triển khai theo hướng chủ động, đồng bộ, chú trọng chất lượng chuyên môn và hiệu quả tổ chức.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, bên cạnh việc chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ thi đấu, Đại hội còn là dịp để TP.HCM thể hiện năng lực tổ chức những sự kiện thể thao quy mô quốc gia, đồng thời quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các giá trị văn hóa, du lịch và hình ảnh con người Thành phố đến đông đảo bạn bè trong nước, quốc tế.

Hiện các địa điểm thi đấu đã được rà soát, nhiều hạng mục cơ sở vật chất đã hoàn thành. Thành phố được giao chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất cho 58 trong tổng số 65 phân môn, chiếm 89,2%. Để đáp ứng yêu cầu tổ chức, TP.HCM đã bố trí bổ sung kinh phí cho các địa phương sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị.

Một số công trình tại phường Tân Thuận, Đông Hòa và khu vực nhà thi đấu ở xã Cần Giờ đã hoàn thành. Những địa điểm còn lại đang được đôn đốc triển khai, phấn đấu bảo đảm các điều kiện phục vụ thi đấu trước thời điểm tổ chức ít nhất 7 ngày.

Đáng chú ý, môn Muay sẽ mở màn các cuộc tranh tài tại TP.HCM, từ ngày 20 - 30.10 tại phường Đông Hòa, với công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Trưởng bộ môn Muay TP.HCM Cổ Tấn Anh Linh cho biết, các hạng mục phục vụ thi đấu như hệ thống điều hòa, cách âm, thảm thi đấu, võ đài và trang thiết bị chuyên môn đã được kiểm tra, lắp đặt đầy đủ, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên.

Bà Từ Thị Lê Na, phụ trách môn Muay và Pencak Silat thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đánh giá cao sự chủ động của địa phương đăng cai. Qua kiểm tra thực tế, các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị, phòng chức năng, hệ thống điện và các hạng mục kỹ thuật đã được chuẩn bị, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu quốc tế.

Môn Muay dự kiến có sự tham gia của 24 đoàn, tranh tài ở 17 bộ huy chương. Việc chuẩn bị chu đáo cho môn thi đấu mở màn được kỳ vọng tạo khởi đầu thuận lợi, tiếp thêm khí thế cho các cuộc tranh tài tiếp theo.

Cơ hội quảng bá hình ảnh

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi của Đại hội là lễ khai mạc, dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh. Theo phương án được triển khai, chương trình chính kéo dài khoảng 130 phút, với sự tham gia của gần 2.000 người diễu hành và khoảng 1.000 nghệ sĩ, vận động viên cùng lực lượng biểu diễn.

Không gian tổ chức kết nối Công viên Bờ sông Sài Gòn, mặt nước sông Sài Gòn và khu vực đường Nguyễn Huệ, kết hợp nghệ thuật trình diễn với công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Chương trình nghệ thuật chào mừng dự kiến gồm hai phần mang tên “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, gửi gắm thông điệp về sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và tinh thần thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, nghi thức rước và thắp đuốc Đại hội được xây dựng với điểm nhấn là hành trình đưa ngọn lửa từ khu vực Bến Nhà Rồng theo đường sông Sài Gòn về địa điểm khai mạc.

Hình ảnh ngọn đuốc được trao truyền giữa các vận động viên tiêu biểu hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc, kết nối truyền thống với khát vọng phát triển của thể thao nước nhà.

Không chỉ đầu tư cho những nghi lễ quan trọng, TP.HCM còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành. Hệ thống phần mềm quản lý Đại hội đã được hoàn thiện, bàn giao để đưa vào vận hành.

Sổ tay điện tử tích hợp lịch thi đấu, địa điểm, bản đồ chỉ dẫn, điều lệ các môn, bảng tổng sắp huy chương và các thông tin cần thiết, tạo thuận lợi cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, báo chí và người hâm mộ.

Công tác truyền thông cũng được chú trọng với kế hoạch xây dựng các chuyên trang, sản phẩm truyền thông đa phương tiện, tăng cường tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường, cửa ngõ và địa điểm thi đấu. Trung tâm Báo chí Đại hội dự kiến được công bố vào ngày 9.11, phục vụ hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã ban hành công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về Đại hội, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn hoạt động thể thao với quảng bá hình ảnh Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sau hai thập kỷ chờ đợi, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trở lại với TP.HCM trong một diện mạo và quy mô mới. Thành công của Đại hội vì thế không chỉ được đo bằng những kỷ lục, tấm huy chương hay chất lượng các cuộc tranh tài, mà còn ở dấu ấn tổ chức, sự hưởng ứng của người dân và những giá trị lâu dài đối với phong trào thể dục, thể thao.

Với sự chuẩn bị tích cực của địa phương đăng cai cùng sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và các địa phương, Đại hội được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội lớn của thể thao Việt Nam, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh TP.HCM năng động, thân thiện, mến khách, giàu khát vọng phát triển.