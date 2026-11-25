Nguyễn Tuấn Vũ (Thành phố Hồ Chí Minh) mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho xe đạp đường trường của đoàn chủ nhà. (Ảnh: NHƯ HUY)

Sau ba ngày thi đấu chính thức, Đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về thành tích huy chương với 64 Huy chương vàng, 44 Huy chương bạc, 64 Huy chương đồng. Bám đuổi ngay phía sau lần lượt là đoàn Hà Nội có 50 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 48 huy chương đồng và Quân đội có 30 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 42 huy chương đồng.

Đóng góp nổi bật cho thành tích của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là các môn: Canoeing với 10 huy chương vàng, Vovinam với 8 huy chương vàng và Judo với 7 huy chương vàng. Ở môn Võ cổ truyền, các vận động viên chủ nhà giành 5 huy chương vàng trong tổng số 10 bộ huy chương nội dung quyền thuật.

Ngày 24/11, môn Xe đạp đường trường đua tranh sôi động trên cung đường Rừng Sác (Cần Giờ), với hai nội dung cá nhân tính giờ nam và nữ. Vận động viên Nguyễn Thị Thật (An Giang) tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành huy chương vàng nội dung cá nhân tính giờ nữ cự ly 30km với thành tích 42 phút 44,272 giây. Đây là huy chương vàng thứ hai của tay đua này tại Đại hội, sau chiến thắng ở nội dung cá nhân tính điểm.

Ở nội dung cá nhân tính giờ nam cự ly 40km, Nguyễn Tuấn Vũ (Thành phố Hồ Chí Minh) xuất sắc về nhất với thời gian 50 phút 41,025 giây, mang về huy chương vàng đầu tiên cho xe đạp đường trường của đoàn chủ nhà.

Quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh giành trọn 2 huy chương vàng ở các nội dung đồng đội nam và nữ, qua đó vượt chỉ tiêu thành tích đề ra trước giải. Đáng chú ý, chức vô địch đồng đội nam đánh dấu sự trở lại của quần vợt Thành phố Hồ Chí Minh ở nội dung này sau 12 năm. Ở chung kết đồng đội nữ diễn ra sáng 24/11 tại Câu lạc bộ Quần vợt Phú Thọ, đội chủ nhà đánh bại Hà Nội với tỷ số 2-0 sau hai trận đơn.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục gây ấn tượng tại Đại hội khi giành huy chương vàng nội dung 100m ngửa nữ tối 24/11 tại hồ bơi Câu lạc bộ Bơi-Lặn Phú Thọ, với thành tích 1 phút 02,75 giây, phá kỷ lục Đại hội do chính cô thiết lập cách đây 8 năm là 1 phút 03,71 giây. Đây là huy chương vàng cá nhân đầu tiên của Ánh Viên tại Đại hội năm nay. Trước đó, cô cùng các đồng đội đoàn Quân đội giành huy chương vàng bơi tiếp sức 4x200m tự do nữ với 8 phút 22,28 giây, phá kỷ lục Đại hội tới 12,22 giây.

★ Ở môn Bóng đá nữ, hôm qua, đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn về lực lượng, nhưng phải chật vật mới thắng đội Ninh Bình với tỷ số 2-1. Các cầu thủ đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối phương. Không những vậy, họ còn để Ninh Bình ghi bàn dẫn trước trong hiệp một. Bước vào hiệp hai, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình tấn công và sớm ghi bàn thắng gỡ hòa do K’Thủa lập công. Thi đấu hưng phấn, Phan Thị Trang tiếp tục mang về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà. Với hai trận toàn thắng, đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh có 6 điểm và chính thức giành quyền vào chung kết.

Ở trận đấu muộn cùng ngày, đội nữ Thái Nguyên thắng 2-1 trước đội Hà Nội. Dù bị đội bóng Thủ đô dẫn bàn trước, các cầu thủ Thái Nguyên vẫn thi đấu bình tĩnh, kiên trì tìm cơ hội và có bàn gỡ hòa do Dương Thị Vân thực hiện. Tài năng trẻ Ngọc Minh Chuyên ghi bàn quyết định ở những phút cuối, giúp Thái Nguyên tiến vào chung kết gặp đội Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước tiến vượt bậc của tài năng cầu lông 18 tuổi

Giành chiến thắng trước tay vợt kỳ cựu hàng đầu Việt Nam Nguyễn Tiến Minh ở môn Cầu lông hôm qua, tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng) đang trở thành gương mặt đáng chú ý của cầu lông Việt Nam. Ở tuổi 18, Duy Lợi đánh bại cựu tay vợt từng đứng thứ 4 thế giới với tỷ số 2-1 (21-12, 19-21, 21-16) ở vòng 2 nội dung đơn nam. Chiến thắng trước người đàn anh hơn mình 25 tuổi không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tay vợt trẻ, giúp anh vào bán kết và đã chắc chắn có huy chương.

Chia sẻ sau trận đấu, Nguyễn Tất Duy Lợi cho biết: "Thật xúc động khi vượt qua được anh Tiến Minh, bởi đó là thần tượng và cũng là lý do để tôi chọn theo con đường vận động viên. Tôi khâm phục anh ấy, vì mình trẻ hơn tới 25 tuổi mà cũng bị kéo đến ván đấu thứ 3 mới có thể giành chiến thắng. Đó sẽ là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi".

Hành trình phát triển của Duy Lợi được đánh dấu bằng nhiều thành tích ở các giải trẻ. Năm 2022, anh giành huy chương vàng đơn nam U15 tại Giải các cây vợt thiếu niên xuất sắc quốc gia. Một năm sau, anh vô địch đơn nam nâng cao Giải cầu lông học sinh trung học phổ thông quốc gia. Năm 2024, tay vợt quê thành phố Huế tiếp tục giành cú đúp huy chương vàng đơn nam U17 và đôi nam nữ U17 tại giải trẻ toàn quốc, và góp công vào tấm huy chương vàng đồng đội nam tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Năm 2025, Duy Lợi lọt vào Top 8 Giải vô địch cá nhân quốc gia và đạt cấp kiện tướng khi mới 17 tuổi. Bước sang năm 2026, anh tiếp tục khẳng định năng lực với những danh hiệu tại các giải cầu lông trẻ quốc tế ở Philippines và Thái Lan.