7h00 - Thanh Hóa bước vào ngày thi đấu mới với 9 môn tranh tài

Kết thúc ngày thi đấu 23/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 3 HCB và 3 HCĐ ở các môn bơi, Kurash, Pencak Silat và Billiards & Snooker, nâng tổng thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X lên 5 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ.

Trong đó, Nguyễn Tiến Tú giành 1 HCB và 1 HCĐ môn Pencak Silat; Kurash đóng góp 1 HCB, 1 HCĐ; Phạm Thị Vân có tấm HCB thứ hai ở môn bơi. Đáng chú ý, Nguyễn Tiến Minh mang về tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử tham dự Đại hội của Billiards & Snooker Thanh Hóa.

Bảng tổng sắp huy chương 15 đơn vị dẫn đầu sau ngày thi đấu 23/11.

Dù giành thêm 6 huy chương, Thanh Hóa vẫn chưa có HCV trong hai ngày thi đấu liên tiếp.

Ngày 24/11, đoàn Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở 9 môn gồm bơi, cờ tướng, xe đạp đường trường, Kurash, Pencak Silat, Wushu, cầu mây bãi biển, Boxing và Bắn cung. Trong số này, Bơi, Kurash và Bắn cung là những môn có nội dung thi đấu chung kết và cơ hội cạnh tranh huy chương.

Pencak Silat Thanh Hóa bước vào tranh tài nhiều hạng cân đối kháng trong ngày 24/11.

Tâm điểm chú ý là các nội dung đối kháng của Pencak Silat, Kurash và Wushu. Trong khi đó, Boxing Thanh Hóa hướng tới việc duy trì thành tích toàn thắng ở ngày ra quân, còn các VĐV bơi, bắn cung và xe đạp đường trường tiếp tục tìm kiếm những kết quả tích cực.