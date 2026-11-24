Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Thanh Hóa tranh tài ở 9 môn, chờ giải cơn khát “vàng”
Ngày 24/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở 9 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, trong đó đáng chú ý là Pencak Silat, Kurash, Wushu, Boxing và Bắn cung. Sau ngày thi đấu 23/11 giành thêm 6 huy chương nhưng chưa có HCV, các VĐV xứ Thanh sẽ cần nỗ lực hơn để cải thiện thành tích và vị trí trên bảng tổng sắp.
7h00 - Thanh Hóa bước vào ngày thi đấu mới với 9 môn tranh tài
Kết thúc ngày thi đấu 23/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 3 HCB và 3 HCĐ ở các môn bơi, Kurash, Pencak Silat và Billiards & Snooker, nâng tổng thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X lên 5 HCV, 16 HCB và 19 HCĐ.
Trong đó, Nguyễn Tiến Tú giành 1 HCB và 1 HCĐ môn Pencak Silat; Kurash đóng góp 1 HCB, 1 HCĐ; Phạm Thị Vân có tấm HCB thứ hai ở môn bơi. Đáng chú ý, Nguyễn Tiến Minh mang về tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử tham dự Đại hội của Billiards & Snooker Thanh Hóa.
Dù giành thêm 6 huy chương, Thanh Hóa vẫn chưa có HCV trong hai ngày thi đấu liên tiếp.
Ngày 24/11, đoàn Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở 9 môn gồm bơi, cờ tướng, xe đạp đường trường, Kurash, Pencak Silat, Wushu, cầu mây bãi biển, Boxing và Bắn cung. Trong số này, Bơi, Kurash và Bắn cung là những môn có nội dung thi đấu chung kết và cơ hội cạnh tranh huy chương.
Tâm điểm chú ý là các nội dung đối kháng của Pencak Silat, Kurash và Wushu. Trong khi đó, Boxing Thanh Hóa hướng tới việc duy trì thành tích toàn thắng ở ngày ra quân, còn các VĐV bơi, bắn cung và xe đạp đường trường tiếp tục tìm kiếm những kết quả tích cực.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-thanh-hoa-tranh-tai-o-9-mon-cho-giai-con-khat-vang-310238.htm