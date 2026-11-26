Trong ngày thi đấu 25/11, đoàn Thanh Hóa giành thêm 1 HCB và 3 HCĐ ở các môn Billiards & Snooker, bắn cung và Kurash. Đáng chú ý, Billiards & Snooker tiếp tục ghi dấu ấn với HCB Pool 9 bi đôi nam của Ngô Hồng Thắng - Nguyễn Ngọc Nhuận và HCĐ Carom 3 băng nữ của Đoàn Duy Nguyệt Ánh.

Tính đến hết ngày 26/11, thể thao Thanh Hóa đang sở hữu 5 HCV, 18 HCB và 23 HCĐ.

Bước sang ngày 26/11, tâm điểm của đoàn Thể thao Thanh Hóa là các cuộc tranh tài ở Taekwondo, Wushu và bơi, những môn được kỳ vọng có thể mang về các tấm HCV tiếp theo.

Phạm Ngọc Châm là VĐV nổi bật nhất của Taekwondo Thanh Hóa.

Taekwondo bước vào ngày ra quân cũng là ngày thi đấu đặc biệt quan trọng, với sự góp mặt của 3 võ sĩ ở các hạng cân đối kháng. Trong đó, Phạm Ngọc Châm (57kg nữ), thành viên đội tuyển quốc gia, được đặt kỳ vọng cao nhất.

Hai gương mặt còn lại là Nguyễn Thị Hương (73kg nữ) và Lê Thị Phương Anh (46kg nữ) cũng được kỳ vọng cạnh tranh thành tích cao. Tuy nhiên, Taekwondo Thanh Hóa cũng gặp nhiều khó khăn khi nhánh đấu đụng độ nhiều đối thủ đáng gờm.

Ở môn Wushu, các VĐV Thanh Hóa bước vào những nội dung quyền quan trọng, với mục tiêu cạnh tranh huy chương, đặc biệt là HCV.

Phạm Thị Vân chuẩn bị bước vào nội dung thi cuối cùng tại Đại hội năm nay.

Trong khi đó, ở môn Bơi, Phạm Thị Vân sẽ thi đấu nội dung cuối cùng của mình tại Đại hội năm nay là 50m bướm nữ. Sau khi giành 2 HCB ở các cự ly 50m và 100m tự do, kình ngư xứ Thanh tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn trong lần xuống nước cuối cùng.

Các môn đối kháng cũng có lịch thi đấu dày đặc. Boxing bước vào 4 trận tứ kết nữ, Võ cổ truyền tranh tài ở 4 trận tứ kết trong ngày, còn Pencak Silat có ít nhất 4 trận tứ kết buổi sáng. Đây đều là những cuộc đối đầu quan trọng, quyết định cơ hội tiến sâu của các VĐV Thanh Hóa.

Các môn võ bắt đầu sôi động với các trận đấu tranh huy chương đồng (tứ kết).

Bên cạnh đó, môn Đá cầu trong nhà chính thức khởi tranh với hai nội dung đôi nam và đôi nữ từ chiều 26/11. Các môn Billiards & Snooker, Bắn cung, Bắn súng, Điền kinh, Đấu kiếm, Golf, Rowing, Xe đạp cùng một số môn khác tiếp tục chương trình thi đấu.