Trần Thị Hậu mang về tấm HCV thứ 8 cho thể thao Thanh Hóa trong ngày 28/11.

Ngày 28/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 1 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ. Nổi bật là chiến thắng knock-out của Trần Thị Hậu ở chung kết hạng cân trên 64–68kg nữ, giúp cô lần thứ hai liên tiếp giành HCV Đại hội và mang về HCV thứ 8 cho đoàn Thanh Hóa. Võ cổ truyền khép lại chương trình tranh tài với tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Điền kinh cũng ghi nhận hai tấm HCB của Quách Thị Lan (400m nữ) và Bùi Thị Thu Hà (5.000m nữ). Các môn Wushu, Boxing, Đấu kiếm, Bắn súng và Billiards & Snooker tiếp tục đóng góp thêm huy chương.

Bước sang ngày 29/11, tâm điểm của đoàn Thanh Hóa là 10 trận chung kết ở 3 môn võ. Đây là cơ hội quan trọng để các VĐV xứ Thanh gia tăng số HCV sau những ngày thi đấu liên tiếp giành thêm huy chương.

Ở môn Pencak Silat, Thanh Hóa có tới 7 võ sĩ góp mặt ở các trận chung kết đối kháng, gồm: Lương Văn Quê, Lê Thị Vân Anh, Vũ Văn Kiên, Nguyễn Thế Vũ, Trần Bá Duy, Lường Thị Vân và Dương Thị Hải Quyên.

Trong khi đó, Wushu có hai võ sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh (52kg nữ) và Phạm Thị Linh (70kg nữ) bước vào các trận chung kết Sanda. Sau HCV nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11, Wushu Thanh Hóa tiếp tục đứng trước cơ hội giành thêm HCV ở các nội dung đối kháng.

Trần Thị Linh tranh tài tại chung kết hạng 66kg nữ.

Ở môn Boxing, Trần Thị Linh tranh tài tại chung kết hạng cân 66kg nữ với đại diện Hà Nội. Trước đó, võ sĩ Thanh Hóa đã vượt qua đối thủ Quảng Ngãi ở bán kết để giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng.

Ngoài các trận tranh HCV, Billiards & Snooker tiếp tục có hai cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Đinh Thế Vinh thi đấu tứ kết Carom 3 băng nam. Đấu kiếm bước vào nội dung đồng đội nữ kiếm liễu, trong khi Bắn súng tiếp tục tranh tài ở các nội dung súng trường và đĩa bay.

Với nhiều cơ hội cạnh tranh HCV trong cùng một ngày, các trận chung kết 29/11 được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến đáng kể cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.