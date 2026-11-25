Hôm nay đoàn Thanh Hóa bước vào tranh tài ở 14 môn, với nhiều nội dung đáng chú ý và những cơ hội cạnh tranh huy chương.

Ở môn Bơi, Hoàng Thị Trang và Phạm Thị Vân tham gia vòng loại cự ly 50m ngửa nữ từ 9h00. Sau hai tấm HCB ở các nội dung 100m và 50m tự do nữ, Phạm Thị Vân tiếp tục là gương mặt được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích.

Phạm Thị Vân sẽ tranh tài ở nội dung 50m bơi ngửa trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, Billiards & Snooker có hai trận bán kết quan trọng. Đoàn Duy Nguyệt Ánh tranh tài ở nội dung 3 băng nữ, còn cặp Nguyễn Ngọc Nhuận - Ngô Hồng Thắng bước vào bán kết đôi nam Pool 9 bóng. Sau tấm HCĐ đầu tiên trong lịch sử tham dự Đại hội của Nguyễn Tiến Minh, các cơ thủ Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu giành quyền vào chung kết, qua đó nâng cao thành tích của đội tuyển.

Điền kinh Thanh Hóa cũng bắt đầu chương trình thi đấu với vòng loại 400m nam. Ba VĐV Nguyễn Hùng Việt, Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Xuân Phú sẽ bước vào tranh tài từ 17h00 tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Ở môn Bắn cung, sau khi Từ Thị Nam mang về tấm HCB đầu tiên cho đội tuyển, các cung thủ Thanh Hóa tiếp tục thi đấu ở các cự ly 50m và 30m cung 3 dây. Những nội dung tiếp theo được kỳ vọng sẽ ghi nhận sự cải thiện về điểm số, thứ hạng và khả năng cạnh tranh huy chương.

Một điểm đáng chú ý khác là môn Golf, nơi Nguyễn Đức Sơn tiếp tục vòng đấu thứ hai sau khi tạm nằm trong nhóm 3 VĐV dẫn đầu. Kết quả các vòng đấu tiếp theo sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội giành huy chương của đại diện Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Võ cổ truyền, Wushu, Kurash, Boxing, Đấu kiếm, Xe đạp đường trường, Cầu mây bãi biển và Cờ tướng tiếp tục có các VĐV tham gia tranh tài.

9h20 - Phạm Thị Vân và Hoàng Thị Trang cùng vào chung kết 50m ngửa nữ

Đội tuyển Bơi Thanh Hóa đón nhận tin vui trong sáng 25/11 khi cả hai kình ngư Phạm Thị Vân và Hoàng Thị Trang đều vượt qua vòng loại, giành quyền vào chung kết nội dung 50m ngửa nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Kết quả thi vòng loại của Phạm Thị Vân (thứ 5) và Hoàng Thị Trang (thứ 4).

Đối thủ đáng chú ý nhất của hai VĐV Thanh Hóa ở lượt bơi chung kết là Nguyễn Thị Ánh Viên, người vừa giành HCV và phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 100m ngửa nữ ngày 24/11.

9h15 - Nguyễn Đăng Mạnh dừng bước ở môn Võ cổ truyền

Ở nội dung đối kháng hạng cân 54-57kg nam môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, VĐV Nguyễn Đăng Mạnh của Thanh Hóa đã không thể vượt qua đối thủ đến từ Ninh Bình trong trận đấu sáng 25/11, qua đó dừng bước tại giải.

Nguyễn Đăng Mạnh (đỏ) dừng bước ở hạng 54-57 kg nam.

Trong ngày hôm nay, Võ cổ truyền Thanh Hóa tiếp tục có các đại diện tranh tài gồm Lương Minh Cảnh (80-85kg nam), Trần Thị Hạnh (60–64kg nữ) và Trần Thị Hậu (64-68kg nữ).