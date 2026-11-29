Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 29/11: 2 HCV: Nguyễn Thị Như Quỳnh (Wushu), Lê Thị Vân Anh (Pencak Silat) 1 HCB: Lương Văn Quê (Pencak Silat)

9h35 - Lê Thị Vân Anh giành HCV Pencak Silat, Thanh Hóa có HCV thứ 10

Võ sĩ Lê Thị Vân Anh đã giành HCV hạng cân 60kg nữ môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11, sau chiến thắng trước Kim Anh (TP.HCM) ở trận chung kết.

Trận đấu khép lại khi võ sĩ Kim Anh bị trọng tài cảnh cáo lần thứ ba và xử thua theo quy định. Qua đó, Lê Thị Vân Anh được công nhận chiến thắng, giành HCV cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Đây là HCV thứ 10 của đoàn Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, đồng thời là HCV đầu tiên của Pencak Silat Thanh Hóa ở các nội dung đối kháng trong ngày 29/11.

Đội tuyển Pencak Silat vẫn còn 5 võ sĩ tranh tài ở các trận chung kết tiếp theo.

9h15 - Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV Wushu, mang về HCV thứ 9 cho Thanh Hóa

Võ sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh đã xuất sắc giành HCV hạng cân 52kg nữ nội dung Sanda (đối kháng) môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11.

Ở trận chung kết diễn ra tại Đồng Nai, Nguyễn Thị Như Quỳnh vượt qua đối thủ đến từ Quân đội, qua đó mang về HCV thứ 9 cho đoàn Thể thao Thanh Hóa.

Đây cũng là HCV thứ hai của Wushu Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, sau chức vô địch nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11.

Wushu Thanh Hóa vẫn còn Phạm Thị Linh tranh tài ở chung kết hạng cân Sanda 70kg nữ, tiếp tục đứng trước cơ hội giành thêm HCV.

9h11 - Lương Văn Quê giành HCB Pencak Silat hạng 55kg nam

Võ sĩ Lương Văn Quê đã giành HCB hạng cân 55kg nam môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong sáng 29/11.

Lương Văn Quê (trái) giành HCB.

Ở trận chung kết, Lương Văn Quê không thể vượt qua đối thủ đến từ Phú Thọ, qua đó khép lại hành trình tranh tài với vị trí á quân.

Đây là huy chương đầu tiên của Pencak Silat Thanh Hóa trong ngày 29/11. Đội tuyển vẫn còn 6 võ sĩ góp mặt ở các trận chung kết đối kháng, tiếp tục hướng tới mục tiêu giành HCV tại Đại hội năm nay.

Ngày 28/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 1 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ. Nổi bật là chiến thắng knock-out của Trần Thị Hậu ở chung kết hạng cân trên 64–68kg nữ, giúp cô lần thứ hai liên tiếp giành HCV Đại hội và mang về HCV thứ 8 cho đoàn Thanh Hóa. Võ cổ truyền khép lại chương trình tranh tài với tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.

Điền kinh cũng ghi nhận hai tấm HCB của Quách Thị Lan (400m nữ) và Bùi Thị Thu Hà (5.000m nữ). Các môn Wushu, Boxing, Đấu kiếm, Bắn súng và Billiards & Snooker tiếp tục đóng góp thêm huy chương.

Bước sang ngày 29/11, tâm điểm của đoàn Thanh Hóa là 10 trận chung kết ở 3 môn võ. Đây là cơ hội quan trọng để các VĐV xứ Thanh gia tăng số HCV sau những ngày thi đấu liên tiếp giành thêm huy chương.

Ở môn Pencak Silat, Thanh Hóa có tới 7 võ sĩ góp mặt ở các trận chung kết đối kháng, gồm: Lương Văn Quê, Lê Thị Vân Anh, Vũ Văn Kiên, Nguyễn Thế Vũ, Trần Bá Duy, Lường Thị Vân và Dương Thị Hải Quyên.

Trong khi đó, Wushu có hai võ sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh (52kg nữ) và Phạm Thị Linh (70kg nữ) bước vào các trận chung kết Sanda. Sau HCV nội dung Thái cực kiếm Trần Gia của Phạm Nguyễn Hoài Nam ngày 26/11, Wushu Thanh Hóa tiếp tục đứng trước cơ hội giành thêm HCV ở các nội dung đối kháng.

Trần Thị Linh tranh tài tại chung kết hạng 66kg nữ.

Ở môn Boxing, Trần Thị Linh tranh tài tại chung kết hạng cân 66kg nữ với đại diện Hà Nội. Trước đó, võ sĩ Thanh Hóa đã vượt qua đối thủ Quảng Ngãi ở bán kết để giành quyền tham dự trận đấu cuối cùng.

Ngoài các trận tranh HCV, Billiards & Snooker tiếp tục có hai cơ thủ Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Đinh Thế Vinh thi đấu tứ kết Carom 3 băng nam. Đấu kiếm bước vào nội dung đồng đội nữ kiếm liễu, trong khi Bắn súng tiếp tục tranh tài ở các nội dung súng trường và đĩa bay.

Với nhiều cơ hội cạnh tranh HCV trong cùng một ngày, các trận chung kết 29/11 được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến đáng kể cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.