Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Sẵn sàng tác nghiệp báo chí

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí.

Trung tâm Báo chí được trang bị hệ thống mạng tốc độ cao, wifi băng thông rộng, phòng họp báo và khu vực làm việc có sức chứa khoảng 50 - 80 phóng viên. Quầy điều phối thông tin sẽ cập nhật lịch thi đấu, bảng tổng sắp huy chương và các dữ liệu liên quan. Đặc biệt, hạ tầng chuyên ngành cùng xe truyền hình lưu động của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) sẽ được khai thác để truyền tín hiệu trực tiếp từ 10 - 16 môn thi đấu lên hệ thống màn hình LED, giúp phóng viên và người theo dõi tiếp cận thông tin nhanh chóng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cho biết, việc khai trương Trung tâm Báo chí là dấu mốc quan trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Đây không chỉ là nơi cung cấp điều kiện tác nghiệp cho các cơ quan báo chí, mà còn là đầu mối kết nối, điều phối và cung cấp thông tin chính thức về Đại hội; góp phần bảo đảm thông tin được truyền tải chính xác, thống nhất, kịp thời và hiệu quả. Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị liên quan tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí chuyên nghiệp, thông suốt, lấy các cơ quan báo chí và hiệu quả phục vụ hoạt động tác nghiệp làm trọng tâm; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, thống nhất, đồng thời bảo đảm điều kiện để phóng viên, biên tập viên tác nghiệp thuận lợi, an toàn. Các đơn vị tăng cường phối hợp với địa điểm thi đấu và bộ phận chuyên môn, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, không bị gián đoạn. Bên cạnh việc phản ánh thành tích, kết quả thi đấu, các bên chú trọng giới thiệu những vận động viên tiêu biểu, câu chuyện vượt khó, tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, sự cống hiến của huấn luyện viên và các lực lượng phục vụ Đại hội; qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh thể thao Việt Nam phát triển, nhân văn, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên.

Các đại biểu nghe giới thiệu về Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 - 12/12 với 48 môn gồm 973 nội dung thi đấu. Đại hội có sự tham gia của 36 đoàn thể thao, quy tụ gần 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và hơn 2.000 trọng tài. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, cùng các địa phương Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ báo chí trong quá trình tác nghiệp; quan tâm bảo đảm các điều kiện về giao thông, đi lại, an ninh, an toàn và tiếp cận địa điểm tổ chức. Thành phố sẽ kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để những hạn chế trong công tác phối hợp ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của phóng viên.

Theo Ban Tổ chức, dự kiến có hơn 250 phóng viên từ các cơ quan báo chí có nhu cầu lưu trú tại Thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội. Thành phố đang tiếp nhận, tổng hợp đăng ký nhu cầu về khách sạn, đi lại và tham quan; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối cơ sở lưu trú có mức giá ưu đãi, hỗ trợ thông tin di chuyển và giới thiệu các điểm tham quan, du lịch; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp và quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh./.