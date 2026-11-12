Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Rà soát, lựa chọn các môn thể thao trọng điểm để đầu tư

Đây là dịp để đánh giá toàn diện sự phát triển của thể thao thành tích cao Việt Nam, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia. Nội dung trên được Ban Tổ chức Đại hội công bố sáng 12/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao Huy chương cho các đoàn đạt giải ở nội dung Kumite đồng đội nữ trên 55kg tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Đại hội dự kiến có 36 đoàn thể thao tham dự, gồm 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai ngành Công an, Quân đội. Đại hội tổ chức thi đấu 48 môn thể thao với 973 nội dung, được chia thành 3 nhóm. Nhóm môn Olympic có 22 môn gồm: Điền kinh, Thể thao dưới nước (Bơi, Nhảy cầu), Thể dục dụng cụ, Đua thuyền (Rowing, Canoeing/Kayak, Sailing, Thuyền truyền thống), Bóng đá, Vật, Bắn súng, Bắn cung, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Boxing, Đấu kiếm, Cầu lông, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Xe đạp, Bóng bàn, Golf và Triathlon (3 môn phối hợp).

Nhóm môn ASIAD có 7 môn: Karate, Wushu, Cầu mây, Kurash, Jujitsu, Roller và Thể thao điện tử (Esports). Nhóm môn SEA Games và thể thao dân tộc có 19 môn: Pencak Silat, Thể hình, Muay, Bi sắt, Kickboxing, Bowling, Cờ (cờ Vua, cờ Tướng, cờ Vây), Billiards & Snooker, Khiêu vũ thể thao, Thể dục Aerobic, Vovinam, Lặn, Võ cổ truyền, Đá cầu, Đẩy gậy, Kéo co, Pickleball, Lân-Sư-Rồng và Võ thuật tổng hợp (MMA).

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thông qua kết quả thi đấu, ngành thể thao sẽ đánh giá thực chất trình độ vận động viên ở từng môn, từng nội dung; so sánh thành tích với chuẩn khu vực, châu lục và thế giới, từ đó xác định rõ khoảng cách trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế. Đặc biệt, đối với các môn thể thao Olympic, ASIAD, kết quả Đại hội là một trong những căn cứ quan trọng để rà soát, lựa chọn các môn, nội dung và vận động viên có triển vọng để đầu tư trọng điểm.

Đại hội cũng là dịp phát hiện những nhân tố mới, nhất là các vận động viên trẻ có tố chất, tiềm năng phát triển, đủ khả năng kế cận lực lượng vận động viên chủ lực. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, việc tuyển chọn không chỉ căn cứ vào huy chương hay thứ hạng tại một kỳ Đại hội, mà phải được đánh giá toàn diện trên cơ sở thành tích, độ tuổi, tố chất thể lực, kỹ thuật, tâm lý thi đấu, khả năng phát triển và kết quả tham gia các giải quốc tế.

Kết quả Đại hội sẽ là cơ sở quan trọng để ngành thể thao rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo vận động viên, xác định các môn thể thao trọng điểm, xây dựng lực lượng kế cận và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027–2030, hướng tới Olympic Los Angeles 2028, ASIAD 2030 và các đấu trường quốc tế tiếp theo. Trong đó, yêu cầu đặt ra là tập trung nguồn lực cho những môn, nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện vận động viên.

“Quan điểm là phải chuyển mạnh từ đánh giá thành tích theo số lượng huy chương sang đánh giá chất lượng, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế; tiến hành chuyển đổi đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có mục tiêu và lộ trình cụ thể. Đại hội lần thứ X phải góp phần tạo nền tảng cho sự chuyển đổi đó, để thể thao Việt Nam không chỉ duy trì vị thế ở khu vực Đông Nam Á mà từng bước nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12/2026. Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn và lễ bế mạc diễn ra ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh). Để bảo đảm tiến độ chung, 3 môn Bóng bàn, Muay, Karate và 2 nội dung Marathon nam, nữ thuộc môn Điền kinh được tổ chức trước lễ khai mạc.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời phối hợp với Hà Nội, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng và Khánh Hòa tổ chức một số môn thi đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nam Nhân cho biết, các địa phương đăng cai đã tập trung rà soát, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ Đại hội. Việc đầu tư không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện mà còn phải bảo đảm hiệu quả khai thác lâu dài, ưu tiên cải tạo, sử dụng các công trình hiện có, tránh lãng phí và gắn với nhu cầu phát triển thể thao, đào tạo vận động viên, tập luyện của người dân.