Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ hơn 16.000 người tham dự

Phát biểu chào mừng tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đăng cai Đại hội lần này không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để thành phố cùng cả nước nhìn lại chặng đường phát triển của thể thao thành tích cao, khơi dậy mạnh mẽ hơn phong trào thể dục thể thao trong nhân dân và thúc đẩy khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Ông Nguyễn Ngọc Hội đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phản ánh kịp thời, khách quan các hoạt động của Đại hội; không chỉ đưa tin về kết quả thi đấu mà còn phát hiện, kể lại những câu chuyện truyền cảm hứng về vận động viên, huấn luyện viên, những nỗ lực thầm lặng phía sau thành tích và tình cảm của người hâm mộ dành cho thể thao. Mỗi tác phẩm báo chí có chất lượng sẽ góp phần làm cho Đại hội đến gần hơn với công chúng, tạo nên không khí sôi nổi, cổ vũ tinh thần thi đấu và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đại biểu dự họp báo.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội có sự tham dự của 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai ngành Công an, Quân đội. Các đoàn sẽ tranh tài ở 48 môn, 63 phân môn với tổng cộng 973 nội dung thi đấu.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh cho biết, số lượng cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên ban đầu dự kiến khoảng 12.000 người. Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật đến thời điểm họp báo, số lượng đăng ký đã vượt 16.000 người.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố không chỉ lo cho các đoàn có nơi thi đấu tốt, mà còn mong các đoàn được ăn ở thuận tiện, đi lại an toàn và có những trải nghiệm đẹp trong thời gian tham dự Đại hội.

Quy mô tăng lên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều hành chuyên môn, chuẩn bị cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ. TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan đang triển khai các phương án bảo đảm điều kiện ăn, ở, đi lại thuận tiện và an toàn cho các đoàn trong thời gian tham dự Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12/2026. Trong đó, Lễ khai mạc tổ chức ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), có màn rước đuốc trên sông Sài Gòn; Lễ bế mạc diễn ra ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Đại hội có 48 môn thể thao, được chia thành ba nhóm. Nhóm môn Olympic gồm 22 môn; nhóm môn ASIAD có 7 môn và nhóm môn SEA Games, thể thao dân tộc gồm 19 môn. Các môn thi đấu được tổ chức theo Điều lệ Đại hội, điều lệ chuyên môn của từng môn và quy định hiện hành, bảo đảm tính công bằng, khách quan, trung thực.

TP Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, đảm nhận Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và phần lớn các môn thi đấu. Các địa phương phối hợp tổ chức một số môn, nội dung gồm TP Hà Nội với môn Nhảy cầu; tỉnh Đồng Nai tổ chức Wushu, Kickboxing, Sailing và Việt dã leo núi; tỉnh Đồng Tháp tổ chức Pencak Silat; TP Hải Phòng tổ chức Bóng bàn; tỉnh Khánh Hòa tổ chức hai nội dung Marathon nam và nữ thuộc môn Điền kinh.

Để bảo đảm tiến độ chung, một số môn và nội dung thi đấu được tổ chức trước Lễ khai mạc, gồm Bóng bàn, Muay, Karate và hai nội dung Marathon nam, nữ thuộc môn Điền kinh.

Về công tác chuẩn bị, các địa phương đăng cai đang rà soát, sửa chữa, nâng cấp hệ thống sân bãi, nhà thi đấu và trang thiết bị chuyên môn. Các địa điểm được kiểm tra về điều kiện kỹ thuật, sân bãi, chiếu sáng, âm thanh và khu vực phục vụ vận động viên, trọng tài, đại biểu, khán giả.

Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có 40 cơ sở lưu trú đăng ký tiếp nhận các đoàn thể thao đến thi đấu tại thành phố. Các cơ sở được khảo sát, giới thiệu theo từng khu vực thi đấu nhằm hạn chế việc di chuyển xa. Nhiều cơ sở lưu trú tham gia chương trình hỗ trợ với mức giảm giá phòng dự kiến từ 20% đến 40%, cùng các ưu đãi về dịch vụ ăn uống.

Thành phố cũng xây dựng phương án hỗ trợ phương tiện đưa đón các đoàn, tổ chức giao thông tại những khu vực thi đấu trọng điểm; phối hợp triển khai chính sách miễn phí xe buýt, tuyến Metro số 1 cho các người đủ điều kiện và vận động các đơn vị vận tải, taxi, xe công nghệ tham gia hỗ trợ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về công tác bảo đảm ANTT và điều tiết giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an thành phố đã triển khai phương án bảo đảm ANTT tại các địa điểm thi đấu; đồng thời bố trí lực lượng CSGT phân luồng, dẫn đoàn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm các đoàn thể thao di chuyển an toàn, đúng lịch trình.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ VH-T&DL), Trưởng Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật cho biết, Đại hội lần này được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Những thay đổi về không gian phát triển, quy mô nguồn lực, hệ thống đào tạo vận động viên và tổ chức quản lý thể thao đặt ra yêu cầu đánh giá lại thực lực, tiềm năng cũng như mô hình phát triển thể thao của từng địa phương, ngành.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao cho biết, điểm mới có ý nghĩa quan trọng nhất của Đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, ý nghĩa của Đại hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả. Kết quả thi đấu sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, trình độ vận động viên và hiệu quả đầu tư phát triển thể thao thành tích cao trong giai đoạn 2022-2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo.

Đây cũng là bước chuẩn bị lực lượng cho các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng như SEA Games 34 năm 2027 tại Malaysia, Olympic Los Angeles 2028 và ASIAN Games 2030. Định hướng đặt ra là chuyển từ đánh giá thành tích chủ yếu theo số lượng huy chương sang chú trọng chất lượng, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế của vận động viên.

Đại hội được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; chú trọng chất lượng chuyên môn, tính công bằng trong thi đấu, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện có.