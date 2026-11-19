Nhiều dấu ấn đặc sắc

Theo Tiểu ban Khai mạc, bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, lễ khai mạc Đại hội được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đô thị sông nước. Từ 17 giờ, các đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (phường Xóm Chiếu). Sau đó, đại biểu đến từ các đoàn thể thao cả nước lên tàu du lịch vượt sông sang khu vực tổ chức lễ ở Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Phối cảnh tổng thể lễ khai mạc nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Song song với khung giờ đón tiếp trên khu vực thảm xanh “Đại lộ vinh quang” tôn vinh các vận động viên và đại biểu, bầu không khí lễ hội sẽ được khuấy động bằng các màn trình diễn âm nhạc điện tử và những hoạt động thể thao dưới nước sôi động như đua thuyền rồng, kayak, ván chèo đứng (SUP) sẽ khuấy động bầu không khí hai bên bờ.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất của đêm khai mạc sẽ là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa Đại hội sẽ được đoàn gồm 21 vận động viên ưu tú rước bằng thuyền từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh xuôi theo dòng sông, đi qua Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ, khu đô thị mới Ba Son rồi tiến thẳng về sân khấu chính bên bờ Đông. Tại đây, ngọn đuốc sẽ được đưa lên sân khấu chính để thực hiện nghi thức thắp đài đuốc Đại hội.

Chọn Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (di tích lịch sử Bến Nhà Rồng) làm điểm khởi đầu, Ban tổ chức đã đặt ngọn lửa thể thao vào mạch nguồn lịch sử của dân tộc. Sau đó, ngọn lửa truyền thống đi qua những công trình biểu tượng cho sức vươn lên của Thành phố mang tên Bác. Hành trình nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại năng động, nối truyền thống yêu nước với khát vọng chinh phục đỉnh cao của các thế hệ vận động viên.

Đài đuốc cao là điểm nhấn đặc sắc tại lễ khai mạc.

Để thực hiện hành trình này, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Thể thao dưới nước Thành phố đã huy động hơn 100 vận động viên trực tiếp tham gia biểu diễn và hộ tống đoàn rước đuốc. Đội hình thuyền buồm, du thuyền chuyên dụng, mô tô nước di chuyển đồng bộ trên mặt sông; các vận động viên flyboard (đứng nước phản lực) bay lên từ những cột nước áp lực cao. Trên bầu trời, dù lượn và phương tiện bán phản lực mang theo cờ Tổ quốc, biểu trưng Đại hội.

Theo đồng chí Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP Hồ Chí Minh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại được kết hợp để biến cả dòng sông thành một sân khấu mở, rộng lớn, tạo ấn tượng sâu sắc. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào phần trình diễn và nghi thức châm đuốc sẽ tạo ra những hiệu ứng thị giác ấn tượng, khẳng định tư duy đổi mới trong công tác tổ chức sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng biểu diễn trên tuyến sông Sài Gòn huyết mạch có mật độ giao thông lớn qua khu vực lễ khai mạc, các lực lượng chức năng đã thiết lập phương án kiểm soát vùng nước chi tiết đến từng phút, bố trí phao định vị, hành lang phân luồng từ xa và túc trực tàu cứu hộ. Lịch trình tổng duyệt toàn tuyến diễn ra vào tối 19-11, tập luyện kỹ thuật toàn diện vào ngày 20-11 trước khi chính thức bước vào đêm diễn rực rỡ tại Lễ khai mạc vào tối 21-11.

Các nghệ sĩ xiếc luyện tập cho tiết mục trình diễn tại lễ khai mạc.

Hội tụ và vươn xa

Phần lễ chính thức gồm màn diễu hành của 36 đoàn thể thao cùng lực lượng trọng tài, nghi thức rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội và thắp sáng đài đuốc… cùng những tiết mục nghệ thuật tái hiện hành trình phát triển của thể thao Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ khai mạc sẽ huy động hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên không chuyên cùng vận động viên nhiều môn thể thao. Lễ khai mạc được xây dựng xuyên suốt trên hai hình tượng chủ đạo. Mở đầu là chương “Những dòng sông hội tụ”, ẩn dụ cho sự quy tụ của tinh hoa thể thao từ mọi miền Tổ quốc về chung một dòng chảy. Tiếp nối là màn diễn xướng “Vươn vai Phù Đổng”, khắc họa hình tượng Thánh Gióng, gửi gắm niềm tin vào thế hệ vận động viên trẻ, những người trưởng thành từ phong trào học đường, cơ sở, có thể tiến lên đấu trường quốc gia, sẵn sàng vươn ra châu lục và thế giới.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Trưởng Tiểu ban Khai mạc, bế mạc Đại hội cho biết: Lễ khai mạc được dàn dựng trên sự kết hợp giữa nghi thức truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, công nghệ sân khấu và các màn trình diễn thể thao trên mặt nước. Không gian lễ hội không dừng ở khán đài mà được mở rộng ra sông, vừa tạo không khí sôi động, vừa thể hiện rõ nét văn hóa sông nước Nam Bộ và hình ảnh TP Hồ Chí Minh năng động, hiện đại.

Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đang diễn ra tích cực, khẩn trương.

Để không khí ngày hội thể thao lớn của cả nước lan tỏa đến mọi người, bên cạnh sân khấu chính tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và các kênh truyền hình trực tiếp, nhiều màn hình Led cỡ lớn dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ phát trực tiếp về sự kiện khai mạc để phục vụ công chúng, du khách. Với sự kết hợp giữa nghi thức rước đuốc thiêng liêng và các màn trình diễn thể thao trên sông, trên không, chương trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn ấn tượng của Đại hội, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của thể thao nước nhà.