Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 26/11: 2 HCV: Phạm Nguyễn Hoài Nam (Wushu), Phạm Thị Vân (Bơi) 2 HCB: Phạm Ngọc Châm (Taekwondo), Phạm Thị My (Xe đạp) 1 HCĐ: Nguyễn Thị Hương (Taekwondo)

18h10 - Phạm Thị Vân giành HCV 50m bướm nữ, phá kỷ lục quốc gia

Kình ngư Phạm Thị Vân đã xuất sắc giành HCV nội dung 50m bướm nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với thành tích 27 giây 06, qua đó phá kỷ lục quốc gia cũ 27 giây 31.

Nụ cười chiến thắng của Phạm Thị Vân.

Đây là HCV đầu tiên của Bơi Thanh Hóa và là HCV thứ 7 của đoàn tại Đại hội năm nay. Đáng chú ý, 50m bướm nữ cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của Phạm Thị Vân tại kỳ Đại hội này.

Trước đó, kình ngư xứ Thanh đã giành 2 HCB ở các nội dung 50m và 100m tự do nữ. Với 1 HCV và 2 HCB, Phạm Thị Vân khép lại Đại hội bằng thành tích cá nhân ấn tượng, đặc biệt là dấu mốc phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 50m bướm.

16h45 - Phạm Ngọc Châm giành HCB Taekwondo sau trận chung kết với Hà Nội

Võ sĩ Phạm Ngọc Châm giành HCB hạng cân 57kg nữ môn Taekwondo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sau khi để thua đại diện Hà Nội trong trận chung kết chiều 26/11.

Phạm Ngọc Châm (giáp xanh) thua trận và giành HCB.

Cùng với HCĐ hạng cân 73kg nữ của Nguyễn Thị Hương, đội tuyển đã giành được 1 HCB và 1 HCĐ.

15h20 - Phạm Ngọc Châm vào chung kết, Nguyễn Thị Hương giành HCĐ Taekwondo

Sau lượt trận bán kết diễn ra từ 15h00, Phạm Ngọc Châm giành quyền vào chung kết hạng cân 57kg nữ, còn Nguyễn Thị Hương đoạt HCĐ hạng cân 73kg nữ.

Ở trận bán kết, Phạm Ngọc Châm vượt qua đối thủ đến từ Cà Mau để giành quyền vào trận tranh HCV. Với việc góp mặt tại chung kết, Ngọc Châm đã chắc chắn giành ít nhất HCB và đứng trước cơ hội mang về HCV thứ 7 cho đoàn Thanh Hóa.

Phạm Ngọc Châm (giáp đỏ) tiếp tục giành chiến thắng, giành quyền vào chung kết hạng 57kg nữ.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương không thể vượt qua trận bán kết hạng cân 73kg nữ, qua đó khép lại hành trình tranh tài với tấm HCĐ.

Ở hạng cân 46kg nữ, Lê Thị Phương Anh dừng bước tại tứ kết trước đối thủ mạnh đến từ An Giang.

Đến thời điểm này, trong ngày ra quân, Taekwondo Thanh Hóa đã có 1 VĐV vào chung kết và 1 VĐV giành HCĐ.

14h35 - Taekwondo Thanh Hóa có 2 võ sĩ vào bán kết, Lê Thị Phương Anh dừng bước

Đội tuyển Taekwondo Thanh Hóa có 2 võ sĩ giành quyền vào bán kết tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong chiều 26/11.

Ở hạng cân 57kg nữ, tuyển thủ quốc gia Phạm Ngọc Châm vượt qua đại diện Thái Nguyên với tỷ số 2-0 để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hương cũng thi đấu thành công, góp mặt tại bán kết hạng cân 73kg nữ.

Nguyễn Thị Hương (trái) giành quyền vào bán kết nội dung đối kháng hạng 73kg nữ.

Ở hạng cân 46kg nữ, Lê Thị Phương Anh dừng bước tại tứ kết sau khi để thua võ sĩ được đánh giá rất cao đến từ An Giang. Trước đó, Phương Anh đã vượt qua đại diện Sơn La ở trận ra quân.

13h30 - Phạm Ngọc Châm thắng 2-0, vào bán kết Taekwondo

Võ sĩ Phạm Ngọc Châm khởi đầu Đại hội với chiến thắng 2-0 trước đối thủ Thái Nguyên ở hạng cân 57kg nữ môn Taekwondo, qua đó giành quyền vào bán kết.

Phạm Ngọc Châm vào bán kết hạng 57kg nữ.

Với kết quả này, VĐV xứ Thanh tiến thêm một bước trên hành trình cạnh tranh HCV. Ở trận bán kết, Phạm Ngọc Châm sẽ tiếp tục tranh tài để giành quyền vào chung kết.

11h00 - Phạm Thị My giành HCB Xe đạp

VĐV Phạm Thị My đã mang về thêm một tấm HCB cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sau khi để thua tay đua Nguyễn Thị Thật trong trận chung kết nội dung 500m tốc độ nữ - môn Xe đạp diễn ra sáng 26/11.

Đây là tấm HCB thứ 19 của đoàn Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, tiếp nối tấm HCV môn Wushu mà Phạm Nguyễn Hoài Nam vừa giành được trong buổi sáng.

10h50 - Lê Thị Phương Anh thắng trận ra quân, vào tứ kết Taekwondo

Võ sĩ Lê Thị Phương Anh đã có khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Sơn La ở vòng loại hạng cân 46kg nữ môn Taekwondo, qua đó giành quyền vào tứ kết.

Trận tứ kết của Phương Anh dự kiến diễn ra từ 13h00 chiều nay (26/11). Đây là tín hiệu tích cực trong ngày ra quân của Taekwondo Thanh Hóa, môn được đặt nhiều kỳ vọng cạnh tranh HCV tại Đại hội năm nay.

Cùng với Phương Anh, hai võ sĩ Phạm Ngọc Châm (57kg nữ) và Nguyễn Thị Hương (73kg nữ) cũng tham gia tranh tài trong ngày.

10h30 - Phạm Nguyễn Hoài Nam giành HCV Wushu, Thanh Hóa có tấm vàng thứ 6!

Tin vui từ môn Wushu, VĐV Phạm Nguyễn Hoài Nam đã xuất sắc giành HCV nội dung Thái cực kiếm Trần Gia tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra sáng 26/11 tại Đồng Nai.

Đây là tấm HCV quý giá của đoàn Thể thao Thanh Hóa sau nhiều ngày chờ đợi, đồng thời là tấm HCV thứ 6 của đoàn tại Đại hội năm nay.

Chiến thắng của Phạm Nguyễn Hoài Nam mang đến sự khởi đầu đầy hứng khởi cho ngày thi đấu 26/11.

10h02 - Phạm Thị My vào chung kết, tranh HCV với Nguyễn Thị Thật

Tin vui tiếp tục đến với đoàn Thể thao Thanh Hóa trong sáng 26/11 khi Phạm Thị My giành quyền vào chung kết môn Xe đạp, nơi cô sẽ đối đầu với tay đua Nguyễn Thị Thật (An Giang) để tranh tấm HCV.

Đây là cơ hội đáng chú ý của Xe đạp Thanh Hóa trong ngày thi đấu hôm nay. Trước đó, Phạm Thị My đã xếp thứ 5 nội dung tính giờ cá nhân nữ ngày 24/11 và cùng đồng đội xếp thứ 5 nội dung đồng đội nữ ngày 25/11.

9h30 - Phạm Thị Vân dẫn đầu vòng loại 50m bướm nữ, giành quyền vào chung kết

Kình ngư Phạm Thị Vân có màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại 50m bướm nữ sáng 26/11, khi đạt thành tích 28 giây 69, đứng đầu trong số các VĐV tham dự.

Xếp ngay sau là Nguyễn Thúy Hiền với thời gian 28 giây 72, chỉ chậm hơn Phạm Thị Vân 0,03 giây.

Kết quả này giúp Phạm Thị Vân giành quyền vào chung kết với thành tích vòng loại tốt nhất. Trận chung kết diễn ra lúc 18h00 hôm nay, nơi kình ngư Thanh Hóa tiếp tục hướng tới cơ hội cạnh tranh HCV trong nội dung cuối cùng của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trước đó, Phạm Thị Vân đã giành 2 HCB ở các nội dung 50m và 100m tự do nữ.

Trong ngày thi đấu 25/11, đoàn Thanh Hóa giành thêm 1 HCB và 3 HCĐ ở các môn Billiards & Snooker, bắn cung và Kurash. Đáng chú ý, Billiards & Snooker tiếp tục ghi dấu ấn với HCB Pool 9 bi đôi nam của Ngô Hồng Thắng - Nguyễn Ngọc Nhuận và HCĐ Carom 3 băng nữ của Đoàn Duy Nguyệt Ánh.

Tính đến hết ngày 26/11, thể thao Thanh Hóa đang sở hữu 5 HCV, 18 HCB và 23 HCĐ.

Bước sang ngày 26/11, tâm điểm của đoàn Thể thao Thanh Hóa là các cuộc tranh tài ở Taekwondo, Wushu và bơi, những môn được kỳ vọng có thể mang về các tấm HCV tiếp theo.

Phạm Ngọc Châm là VĐV nổi bật nhất của Taekwondo Thanh Hóa.

Taekwondo bước vào ngày ra quân cũng là ngày thi đấu đặc biệt quan trọng, với sự góp mặt của 3 võ sĩ ở các hạng cân đối kháng. Trong đó, Phạm Ngọc Châm (57kg nữ), thành viên đội tuyển quốc gia, được đặt kỳ vọng cao nhất.

Hai gương mặt còn lại là Nguyễn Thị Hương (73kg nữ) và Lê Thị Phương Anh (46kg nữ) cũng được kỳ vọng cạnh tranh thành tích cao. Tuy nhiên, Taekwondo Thanh Hóa cũng gặp nhiều khó khăn khi nhánh đấu đụng độ nhiều đối thủ đáng gờm.

Ở môn Wushu, các VĐV Thanh Hóa bước vào những nội dung quyền quan trọng, với mục tiêu cạnh tranh huy chương, đặc biệt là HCV.

Phạm Thị Vân chuẩn bị bước vào nội dung thi cuối cùng tại Đại hội năm nay.

Trong khi đó, ở môn Bơi, Phạm Thị Vân sẽ thi đấu nội dung cuối cùng của mình tại Đại hội năm nay là 50m bướm nữ. Sau khi giành 2 HCB ở các cự ly 50m và 100m tự do, kình ngư xứ Thanh tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn trong lần xuống nước cuối cùng.

Các môn đối kháng cũng có lịch thi đấu dày đặc. Boxing bước vào 4 trận tứ kết nữ, Võ cổ truyền tranh tài ở 4 trận tứ kết trong ngày, còn Pencak Silat có ít nhất 4 trận tứ kết buổi sáng. Đây đều là những cuộc đối đầu quan trọng, quyết định cơ hội tiến sâu của các VĐV Thanh Hóa.

Các môn võ bắt đầu sôi động với các trận đấu tranh huy chương đồng (tứ kết).

Bên cạnh đó, môn Đá cầu trong nhà chính thức khởi tranh với hai nội dung đôi nam và đôi nữ từ chiều 26/11. Các môn Billiards & Snooker, Bắn cung, Bắn súng, Điền kinh, Đấu kiếm, Golf, Rowing, Xe đạp cùng một số môn khác tiếp tục chương trình thi đấu.