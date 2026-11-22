9h35 - Phạm Thị Vân dẫn đầu vòng loại 100m tự do nữ, vào chung kết lúc 18h

Trong ngày ra quân môn bơi, kình ngư Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) dẫn đầu vòng loại nội dung 100m tự do nữ với thành tích 59 giây 28. Xếp thứ hai là Nguyễn Thúy Hiền (đoàn Quân đội) với thành tích 1 phút 00 giây 21.

Phạm Thị Vân giành quyền vào chung kết nội dung 100m bơi tự do nữ.

Thuý Hiền sẽ là đối thủ khó nhất với Phạm Thị Vân ở nội dung 100m tự do nữ.

Lượt bơi chung kết 100m tự do nữ sẽ diễn ra lúc 18h hôm nay (22/11).

VĐV sinh năm 2014 Lê Hải Nam Anh dừng bước ở nội dung 50m bơi ếch nam.

Ở hai nội dung còn lại trong buổi sáng, Phạm Thị Vân không vượt qua vòng loại 50m ếch nữ, trong khi Lê Hải Nam Anh cũng dừng bước tại vòng loại 50m ếch nam.

Chờ huy chương đầu tiên từ môn bơi

Môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức khởi tranh từ sáng 22/11 tại CLB Phú Thọ (TP HCM). Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển bơi Thanh Hóa có hai VĐV tham gia tranh tài là Lê Hải Nam Anh và Phạm Thị Vân.

Phạm Thị Vân khởi đầu Đại hội năm nay với 2 nội dung 50m bơi ếch nữ và 100m bơi tự do nữ.

Đáng chú ý, Phạm Thị Vân sẽ thi đấu ở cả hai nội dung 50m ếch nữ và 100m tự do nữ. Kình ngư này hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất của bơi Thanh Hóa, được kỳ vọng tiếp tục mang về những thành tích quan trọng cho đoàn.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Phạm Thị Vân từng xuất sắc giành 2 HCV ở các nội dung 50m ếch nữ và 50m tự do nữ.

Trong khi đó, Lê Hải Nam Anh sẽ tranh tài ở nội dung 50m ếch nam.

Nguyễn Tiến Tú ra quân ở nội dung biểu diễn Pencak Silat

Tại Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp), môn pencak silat bắt đầu tranh tài từ 8h30 với các nội dung Seni (biểu diễn).

Tiến Tú thi đấu vòng loại nội dung Solo nam ngày hôm nay.

Đại diện Thanh Hóa, VĐV Nguyễn Tiến Tú bước vào thi đấu vòng loại nội dung Solo nam. Đây là nội dung thi đấu mở màn của pencak silat Thanh Hóa trong ngày 22/11.

Billiards & Snooker lần đầu đại diện Thanh Hóa tranh tài tại Đại hội

Bắt đầu từ 9h00, các cơ thủ Thanh Hóa bước vào vòng loại môn billiards & snooker tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Bến Thành (TP HCM).

Đội hình Billiards & snooker Thanh Hóa tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Đây là một trong những môn thể thao được phát triển theo hướng xã hội hóa của Thanh Hóa, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên các cơ thủ xứ Thanh đại diện cho tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trong ngày 22/11, Thanh Hóa có 6 VĐV tranh tài ở ba nội dung, gồm Carom 1 băng đơn nam, Pool 9 bi đơn nam và Snooker đơn nam. Kết quả các trận đấu vòng loại sẽ được cập nhật liên tục trong ngày.