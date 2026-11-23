7h30 - Thanh Hóa hướng tới những tấm huy chương tiếp theo

Ngày 23/11, các VĐV Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở các môn bơi, billiards & snooker, boxing, pencak silat và kurash. Trong đó, bơi và billiards & snooker được kỳ vọng mang về những tấm huy chương tiếp theo, còn môn kurash bước vào ngày thi đấu quan trọng ở ba hạng cân nữ dưới 40kg, dưới 44kg và dưới 48kg.

Phạm Thị Vân giành HCB duy nhất cho Thanh Hoá trong ngày 22/11.

Ở môn bơi, sau tấm HCB 100m tự do nữ, Phạm Thị Vân tiếp tục tranh tài ở cự ly 50m tự do nữ, nội dung cô từng giành HCV tại Đại hội năm 2022. Cùng thi đấu trong ngày còn có Phạm Trung Hiếu ở nội dung 50m tự do nam. Các lượt bơi vòng loại diễn ra từ 9h00, trong khi chung kết bắt đầu từ 18h00.

Phạm Thị Vân sẽ tiếp tục tranh tài nội dung sở trường 50m bơi tự do ngày hôm nay (23/11).

Đáng chú ý, billiards & snooker Thanh Hóa đứng trước cơ hội giành huy chương ngay trong lần đầu tham dự Đại hội. Lúc 10h00, Nguyễn Tiến Minh sẽ đối đầu Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) ở bán kết Pool 9 bóng. Trước đó, Nguyễn Thanh Tùng gặp Thái Văn Nam (Hà Nội) tại tứ kết Snooker 6 bi đỏ đơn nam lúc 9h00.

Ở môn pencak silat, Nguyễn Tiến Tú tiếp tục tranh tài ở hai nội dung Solo nam và Tunggal nam, lần lượt gặp các đối thủ Cao Tuân (Quân đội) và Trần Thuận Lợi (TP.HCM).

Xe đạp đường trường cũng sẽ ra quân ngày hôm nay với nội dung tính điểm nữ. Phạm Thị My và Hà Ngọc Diệp là 2 VĐV của Thanh Hóa tham gia nội dung này.

Trong khi đó, boxing Thanh Hóa bắt đầu chương trình thi đấu vòng loại từ 14h30 với 7 võ sĩ, gồm 6 nữ và 1 nam, mở đầu hành trình cạnh tranh huy chương tại Đại hội năm nay.