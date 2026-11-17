Nguyễn Thị Sử mang về tấm HCV đầu tiên cho Vovinam Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh chụp màn hình HTV

Thi đấu ở hạng cân 50-55kg nữ, Nguyễn Thị Sử đã có màn trình diễn ấn tượng. Sau khi vượt qua đối thủ TP Hồ Chí Minh ở bán kết, nữ võ sĩ Thanh Hóa bước vào trận chung kết gặp Mẫn Nhi của An Giang.

Nguyễn Thị Sử mang về tấm HCV đầu tiên cho Vovinam Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, giằng co qua 3 hiệp. Bằng bản lĩnh và sự nỗ lực, Nguyễn Thị Sử giành chiến thắng sát nút 1-0, qua đó đoạt HCV. Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển Vovinam Thanh Hóa, đồng thời là tấm HCV thứ 2 của Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Các VĐV Lê Thị Thủy - Nguyễn Huyền Trang - Nguyễn Thị Sử trên bục nhận HCB (bục số 2) nội dung Song luyện tay không nữ (Song luyện 3). Ảnh chụp màn hình HTV

Trong ngày thi đấu 17/11, Vovinam Thanh Hóa cũng giành thêm 1 HCB ở nội dung Song luyện tay không nữ (Song luyện 3) và 1 HCĐ ở nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ. Tính đến hết ngày 17/11, đội tuyển Vovinam Thanh Hóa có 1 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Các VĐV Lê Thị Thủy - Nguyễn Huyền Trang - Nguyễn Thị Sử trên bục nhận HCB (bục số 2) nội dung Song luyện tay không nữ (Song luyện 3).

Ở môn Judo, Lê Văn Lợi thi đấu nỗ lực ở hạng cân 90kg nam và giành HCĐ. Trong khi đó, Phạm Như Hiến giành HCB hạng cân 81kg nam sau khi để thua Dương Thành Đạt của TP Hồ Chí Minh trong trận chung kết. Đến nay, Judo Thanh Hóa đã có 4 HCB và 2 HCĐ.

Ban huấn luyện Judo Thanh Hóa chúc mừng VĐV Như Hiến (bên trái) và Văn Lợi (bên phải) với thành tích giành được ngày 17/11.

Trong sáng 17/11, đội tuyển Đua thuyền Thanh Hóa có tấm huy chương đầu tiên khi giành HCĐ nội dung 1.000m K4 nam. Bốn VĐV góp mặt trong đội hình gồm: Lữ Nhật Long, Lục Văn Thực, Nguyễn Văn Bắc và Quách Nhật Tân.

Bảng tổng sắp huy chương 15 đơn vị dẫn đầu tại Đại hội, tính đến 18 giờ 00 ngày 17/11.

Với những kết quả tích cực trong ngày thi đấu 17/11, Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp huy chương. Trong những ngày tới, người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng các VĐV Vovinam và đua thuyền sẽ mang về thêm những tấm HCV cho Đoàn thể thao Thanh Hóa.