Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Nền tảng xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, những dấu ấn nổi bật của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 so với các kỳ đại hội trước là gì?

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và đẩy mạnh đổi mới phương thức quản lý, phát triển thể dục, thể thao. Điểm mới có ý nghĩa quan trọng nhất của đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật của đại hội.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo ra những thay đổi về không gian phát triển, quy mô nguồn lực, hệ thống đào tạo vận động viên và tổ chức quản lý thể thao. Vì vậy, kết quả đại hội sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá lại thực lực thể thao của từng địa phương, ngành; nhận diện những lợi thế, tiềm năng và những vấn đề cần điều chỉnh trong mô hình phát triển thể thao giai đoạn tới.

Chúng tôi xác định, dấu ấn quan trọng của đại hội không chỉ là tổ chức thành công một sự kiện thể thao lớn, mà phải tạo ra bước chuyển về chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức, tư duy phát triển thể thao và sức cạnh tranh của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam hướng tới một kỳ đại hội được tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại, an toàn, tiết kiệm nhưng mang lại hiệu quả cao. Trong đó, trọng tâm được đặt lên chất lượng chuyên môn, tính công bằng, việc ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy tối đa hệ thống cơ sở vật chất sẵn có.

PV: Đại hội lần này sẽ đóng góp như thế nào vào việc tuyển chọn, phát hiện tài năng và chuẩn bị lực lượng vận động viên cho các đấu trường thể thao quốc tế, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh: Đại hội lần này sẽ là đợt kiểm tra, đánh giá toàn diện nhất về trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo, huấn luyện và hiệu quả đầu tư phát triển thể thao thành tích cao của các địa phương, ngành trong chu kỳ 4 năm. Đây cũng là cơ hội quan trọng để phát hiện tài năng, đánh giá lực lượng kế cận và chuẩn bị nguồn vận động viên cho các đội tuyển quốc gia.

Trước hết, thông qua kết quả thi đấu, ngành thể thao có điều kiện đánh giá thực chất trình độ vận động viên ở từng môn, từng nội dung; so sánh thành tích với chuẩn khu vực, châu lục và thế giới. Đối với các môn thể thao Olympic, ASIAD, kết quả đại hội là một trong những căn cứ quan trọng để rà soát, lựa chọn các môn, nội dung và vận động viên có triển vọng đầu tư trọng điểm. Đại hội còn là “bệ phóng” để phát hiện những nhân tố mới, đặc biệt là các gương mặt trẻ có tố chất, triển vọng kế cận lực lượng chủ lực.

Một nội dung thi đấu biểu diễn của bộ môn Karate tại đại hội.

Ngoài ra, kết quả đại hội sẽ là cơ sở quan trọng để ngành thể thao rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo vận động viên, xác định các môn thể thao trọng điểm, xây dựng lực lượng kế cận và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027-2030, hướng tới Olympic 2028 tại Hoa Kỳ, ASIAD 2030 tại Qatar và các đấu trường quốc tế tiếp theo. Trong đó, yêu cầu đặt ra là tập trung nguồn lực cho những môn, nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương; gắn đào tạo, huấn luyện với ứng dụng khoa học, công nghệ, y học thể thao, dinh dưỡng và các phương pháp huấn luyện hiện đại.

Quan điểm của chúng tôi là phải chuyển mạnh từ đánh giá thành tích theo số lượng huy chương sang đánh giá chất lượng, trình độ và khả năng cạnh tranh quốc tế; tiến hành chuyển đổi đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có mục tiêu và lộ trình cụ thể. Đại hội lần thứ X phải góp phần tạo nền tảng cho sự chuyển đổi đó, để thể thao Việt Nam không chỉ duy trì vị thế ở khu vực Đông Nam Á mà từng bước nâng cao thành tích tại ASIAD và Olympic.

PV: Ban tổ chức triển khai giải pháp như thế nào để bảo đảm tính công bằng, minh bạch và chất lượng điều hành chuyên môn?

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh: Chương trình thi đấu của đại hội gồm 48 môn với 973 nội dung, trong đó có 22 môn Olympic, 7 môn ASIAD và 19 môn thuộc hệ thống SEA Games, thể thao dân tộc. Các trận tranh tài sôi nổi sẽ diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12. Với quy mô lớn, số lượng môn và nội dung thi đấu nhiều, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm mọi cuộc thi được điều hành khách quan, chính xác, đúng luật, đúng điều lệ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các vận động viên phát huy cao nhất năng lực chuyên môn. Ban tổ chức đặc biệt coi trọng chất lượng đội ngũ trọng tài, giám sát chuyên môn; việc lựa chọn, phân công phải căn cứ vào trình độ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu đặc thù của từng môn thể thao.

Đối với những môn thi đấu có kết quả phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan, sẽ chú trọng cơ chế giám sát, kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm giải trình của trọng tài. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ, thiết bị điện tử, hệ thống ghi hình và các phương tiện hỗ trợ điều hành thi đấu phù hợp với điều kiện từng môn, góp phần hạn chế sai sót, nâng cao độ chính xác, minh bạch của kết quả.

Chúng tôi xác định: Công bằng, minh bạch và liêm chính là những nguyên tắc không thể thỏa hiệp trong tổ chức đại hội lần thứ X. Mọi thành tích phải phản ánh đúng năng lực của vận động viên, mọi kết quả phải được xác lập trên cơ sở luật thi đấu và sự công tâm của trọng tài. Đây không chỉ là yêu cầu đối với một kỳ đại hội mà còn là nền tảng xây dựng môi trường thể thao chuyên nghiệp, lành mạnh, nâng cao chất lượng và uy tín của thể thao Việt Nam.

PV: Ngành thể thao Việt Nam kỳ vọng những vấn đề trọng tâm nào sau khi đại hội kết thúc, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh: Chúng tôi kỳ vọng đại hội sẽ tạo ra những giá trị và động lực phát triển lâu dài trên ba phương diện, gồm: Thứ nhất, với thể thao thành tích cao, đại hội là cơ sở để đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo, huấn luyện, trình độ vận động viên và hiệu quả đầu tư của từng địa phương, ngành. Đặc biệt, đây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh định hướng đầu tư chiến lược theo hướng tập trung nguồn lực cho những môn, nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD, Olympic.

Không khí đại hội sôi nổi trên các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Thứ hai, với thể thao quần chúng, đại hội có ý nghĩa lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể, phát triển các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động thi đấu ở cơ sở, mở rộng cơ hội tiếp cận thể dục, thể thao của người dân. Thứ ba, đại hội là cơ hội để các địa phương rà soát, nâng cấp, hoàn thiện các thiết chế thể thao và nâng cao năng lực tổ chức thi đấu. Sau đại hội, các công trình thể thao cần tiếp tục được khai thác phục vụ hoạt động đào tạo, huấn luyện, tổ chức các giải thi đấu quốc gia, quốc tế, phát triển thể thao quần chúng và cung cấp dịch vụ thể thao.

Ở một khía cạnh quan trọng hơn, đại hội lần thứ X có ý nghĩa đặc biệt trong việc đánh giá lại mô hình phát triển thể thao sau sắp xếp đơn vị hành chính, xác định lợi thế của từng địa phương, khả năng liên kết vùng, phân bổ nguồn lực và tổ chức lại hệ thống đào tạo vận động viên theo hướng tập trung, hiệu quả. Mục tiêu lớn nhất mà toàn ngành hướng đến là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X phải thực sự trở thành điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới, tạo nền tảng để thể thao Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại đấu trường quốc tế, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!