Lễ khai mạc môn wushu thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã diễn ra vào ngày 24-11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai (cơ sở 1). Tại Đại hội, môn wushu quy tụ 20 đoàn với 195 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Quang cảnh lễ khai mạc môn wushu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Minh Quang.

Các vận động viên tranh tài ở 30 nội dung thi đấu, bao gồm 19 nội dung taolu (biểu diễn) và 11 nội dung sanda (đối kháng). Bên lề lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng ban Chuyên môn kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai trong việc phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức 4 môn thi đấu của Đại hội gồm: Kickboxing, điền kinh - việt dã leo núi Bà Rá, wushu và sailing (đua thuyền buồm). Ông kỳ vọng với nỗ lực của Ban tổ chức địa phương, các giải đấu diễn ra tại Đồng Nai sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao về chuyên môn cũng như công tác tổ chức.

Tại môn wushu, trong ngày 24-11, các VĐV tranh tài ở 6 bộ huy chương nội dung taolu, đồng thời bước vào các trận vòng loại sanda

Võ sĩ Dương Thúy Vi thi đấu bài Trường quyền. Ảnh: Huy Anh.

Trong đó các võ sĩ Hà Nội thi đấu xuất sắc để giành 5 HCV. Các tấm HCV của wushu Hà Nội thuộc về võ sĩ Trần Đức Tài ở nội dung Nam quyền nam, Đặng Trần Phương Nhi ở nội dung Nam quyền nữ, Nguyễn Trọng Lâm ở nội dung Thái cực quyền nam, Nguyễn Văn Sỹ ở nội dung Trường quyền nam và Dương Thúy Vi ở nội dung Trường quyền nữ.

Đáng chú ý, Dương Thúy Vi - võ sĩ vừa giành Huy chương đồng tại ASIAD 20 -tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, khẳng định đẳng cấp hàng đầu thế giới để giành ngôi vô địch. Trong khi đó, ở nội dung Thái cực quyền nam, Nguyễn Trọng Lâm cũng có màn trình diễn thuyết phục, được Ban trọng tài đánh giá cao. Á quân Olympic trẻ 2026 Nguyễn Khắc Lê Hoàng của đoàn Phú Thọ giành Huy chương đồng ở nội dung này.

Trao thưởng các võ sĩ giành huy chương. Ảnh: Minh Quang.

Việc giành tới 5 HCV ngay trong ngày đầu tiên cho thấy sự chuẩn bị tốt và chất lượng chuyên môn của lực lượng wushu Hà Nội. Đây cũng là kết quả có ý nghĩa về mặt tinh thần, tạo đà thuận lợi cho các võ sĩ ở những nội dung tiếp theo, nhất là khi môn wushu vẫn còn nhiều ngày tranh tài.

Theo ông Phan Quốc Vinh, Trưởng bộ môn wushu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội), màn thể hiện của các võ sĩ Thủ đô trong ngày thi đấu đầu tiên đã đáp ứng kỳ vọng của Ban huấn luyện và bộ môn, tạo tâm lý thuận lợi để đội hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại Đại hội.

Phó Trưởng đoàn Thể thao Hà Nội Đới Đăng Hỷ (thứ năm từ trái sang) trao thưởng nóng của Đoàn và chia vui với các võ sĩ Hà Nội giành HCV. Ảnh: Thùy An.

Theo lịch thi đấu, môn wushu tiếp tục diễn ra đến ngày 29/11. Với lực lượng có chiều sâu và những gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, wushu được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp thêm thành tích cho đoàn Hà Nội trong những ngày tới.

Đáng chú ý, thành tích của các võ sĩ wushu đã góp phần giúp đoàn thể thao Hà Nội vượt mốc 50 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Tính đến 21h ngày 24-11, đoàn Hà Nội giành 53 HCV, 37 Huy chương bạc (HCB) và 49 Huy chương đồng (HCĐ), tạm xếp thứ nhì trên bảng tổng sắp. Dẫn đầu vẫn là đoàn TP Hồ Chí Minh với 66 HCV, 45 HCB và 65 HCĐ. Cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu vì thế vẫn rất đáng chú ý, trong bối cảnh Đại hội còn nhiều ngày thi đấu và cơ hội tích lũy huy chương cho các đoàn vẫn rộng mở.