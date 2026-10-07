Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 thi đấu ở 44 địa điểm

Theo Cục Thể dục Thể thao, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang được khẩn trương triển khai.

Từ 14-11 đến 12-12, hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV của 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Quân đội, Công an, sẽ tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 48 môn gồm 973 nội dung thi, trải trên 44 địa điểm tại TPHCM cùng các điểm phối hợp ở Đồng Nai, Đồng Tháp.

Đáng chú ý, Đại hội lần đầu tiên công nghệ được xác định là nền tảng vận hành, chứ không phải lớp vỏ trang trí đi kèm.

Theo kế hoạch, đến tháng 9, toàn bộ 44 địa điểm thi đấu sẽ được kết nối đồng bộ vào hệ thống, sẵn sàng tiếp nhận đăng ký trực tuyến từ các đoàn. Dữ liệu thu thập được dự kiến không chỉ phục vụ 29 ngày tranh tài, mà phải trở thành tài sản lâu dài của ngành TDTT, giúp đánh giá lực lượng VĐV, hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, và năng lực tổ chức những sự kiện lớn hơn trong tương lai.