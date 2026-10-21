Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Thể thao Hà Nội đang ở đâu?

Kết quả môn bóng bàn hé lộ cuộc đua quyết liệt

Đội bóng bàn Hà Nội ăn mừng chức vô địch đồng đội nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, do đặc thù tổ chức nên môn bóng bàn và nội dung marathon (điền kinh) được tổ chức sớm hơn so với giai đoạn cao điểm diễn ra Đại hội (tháng 11 và 12-2026).

Tại môn bóng bàn, đoàn Hà Nội giành 1 Huy chương vàng (HCV), 5 Huy chương đồng (HCĐ), xếp thứ Ba toàn đoàn và hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tấm HCV đồng đội nam có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh bóng bàn Thủ đô đang chuyển giao thế hệ.

Trong khi đó, đoàn Công an nhân dân và Thành phố Hồ Chí Minh cùng giành 3 HCV, nhưng Công an nhân dân dẫn đầu nhờ có thêm 3 Huy chương bạc (HCB), 3 HCĐ; Thành phố Hồ Chí Minh có 2 HCB, 1 HCĐ. Kết quả này phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chiều sâu lực lượng cho bóng bàn Thủ đô.

Trong khi đó, nội dung marathon (điền kinh) của Đại hội cũng là nội dung thuộc Giải vô địch quốc gia Marathon - Giải Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026.

Từ hàng chục năm nay, nội dung marathon không còn là thế mạnh của điền kinh Hà Nội. Đáng chú ý, cách đây hơn 20 năm, đây vẫn là thế mạnh của điền kinh Hà Nội, gắn với danh tiếng của chân chạy nổi tiếng Nguyễn Chí Đông - từng nắm giữ kỷ lục quốc gia marathon nam của Việt Nam với thành tích 2 giờ 21 phút 51 giây (lập ngày 13-12-2003 tại SEA Games 22), tồn tại suốt 21 năm. Đến năm 2024, kỷ lục này đã chính thức bị phá bởi vận động viên Hoàng Nguyên Thanh. Dù vậy, việc không duy trì được thế mạnh này khiến điền kinh Hà Nội hiện không còn duy trì được vị thế nổi bật ở nội dung marathon.

Tại giải marathon thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, ở nội dung nam, các vị trí Nhất, Nhì ba lần lượt thuộc về Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai), Phạm Ngọc Phan (Lâm Đồng), Nguyễn Văn Lai (Quân đội). Còn ở nội dung nữ, các vị trí Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai), Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai), Phạm Huỳnh Yến Thư (Đắk Lắk)

Kết quả môn bóng bàn và nội dung marathon (môn điền kinh) phần nào cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn, đồng thời phần nào cho thấy những thách thức mà thể thao Hà Nội phải đối diện trong cuộc đua huy chương tại Đại hội năm nay.

Theo thống kê tạm thời từ kết quả môn bóng bàn và nội dung marathon môn điền kinh, hiện dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương đang là đoàn Công an nhân dân, tiếp theo là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai trong khi đoàn Hà Nội đang xếp thứ Tư.

Thách thức từ cuộc đua đường dài

Mẫu huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12, với hơn 12.000 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các đoàn tranh tài ở 48 môn, với 973 bộ huy chương; trong đó pickleball lần đầu được đưa vào chương trình.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức chính, trong khi Hà Nội, Đồng Tháp, Đồng Nai cùng tham gia tổ chức một số môn. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 20-11 và lễ bế mạc ngày 12-12 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau bóng bàn và nội dung marathon (điền kinh), muay là môn tiếp theo được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội.

Các cuộc đấu môn muay diễn ra chính thức từ ngày 22 đến 30-10 tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của các võ sĩ đến từ 25 đơn vị. Đây là một trong những môn nằm trong chương trình Đại hội, tiếp tục mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho các đoàn, trong đó có Hà Nội.

Dù vậy, kể cả khi các võ sĩ muay thi đấu xuất sắc thì khả năng bảo vệ ngôi Nhất toàn đoàn của đoàn Hà Nội vẫn đối diện nhiều thách thức khi vấp phải sự cạnh tranh từ nhiều đoàn cũng như những thay đổi về chương trình và nội dung thi đấu ở một số môn.

Với quy mô thi đấu lớn, sự cạnh tranh huy chương được dự báo quyết liệt. Những kết quả ban đầu ở bóng bàn cho thấy Hà Nội vẫn có khả năng cạnh tranh ở các môn thế mạnh. Tuy nhiên, thể thao Hà Nội không thể chỉ dựa vào thành tích tại kỳ Đại hội trước để đặt mục tiêu cho năm nay, nhất là khi chương trình và số nội dung thi đấu ở một số môn đã thay đổi.

Ở thời điểm hiện tại, lời giải đáp về vị trí của thể thao Hà Nội trên bảng tổng sắp chung của Đại hội vẫn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, trước sự vươn lên của nhiều địa phương và đơn vị, mục tiêu nằm trong nhóm hai đoàn dẫn đầu có thể là phương án thực tế hơn so với kỳ vọng bảo vệ ngôi Nhất toàn đoàn. Kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa tiềm lực thành huy chương ở những môn thế mạnh và các nội dung có khả năng tạo đột phá trong thời gian tới.

Thống kê tạm thời về bảng tổng sắp huy chương của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026