Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026: Muay Hà Nội sẵn sàng chinh phục mục tiêu huy chương

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Các VĐV muay tập luyện tại sân Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa. Ảnh: Đông Hòa.

Với mục tiêu giành ít nhất 3 Huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đội tuyển muay của Thủ đô xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm nay.

Theo kế hoạch, môn muay diễn ra từ hôm nay 22-10 tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 18 giờ ngày 22-10. Lễ bế mạc vào ngày 29-10. Trước đó, chiều 21-10, đại diện các đoàn đã họp chuyên môn và tiến hành bốc thăm thi đấu, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Giải đấu năm nay quy tụ 21 đơn vị với hơn 200 vận động viên (VĐV), 35 huấn luyện viên và 42 trọng tài. Các võ sĩ tranh tài ở 13 hạng cân đối kháng, gồm 6 hạng cân nam từ 45kg đến 63,5kg và 7 hạng cân nữ, trong đó có hạng dưới 45kg cùng các hạng cân tương ứng với nam. Các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, nghỉ giữa hiệp 1 phút. Thể thức này đòi hỏi VĐV phải duy trì nền tảng thể lực tốt, đồng thời có chiến thuật hợp lý và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Để chuẩn bị cho sân chơi quan trọng, nhóm VĐV chủ chốt của muay Hà Nội, với gần 10 người, đã được đưa đi tập huấn tại Thái Lan trước Đại hội. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm giúp các võ sĩ nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường tập luyện có cường độ cao. Việc tạo điều kiện tập huấn ở nước ngoài cũng thể hiện nỗ lực đầu tư của thể thao Hà Nội nhằm giúp lực lượng chủ lực đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào thi đấu.

Ông Dương Ngọc Hải, Trưởng bộ môn muay - kickboxing Hà Nội, thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, cho biết: “VĐV Hà Nội được tạo mọi điều kiện tập luyện, tập huấn để đạt thành tích tốt nhất. Chúng tôi cũng xác định rằng sự cạnh tranh ở Đại hội năm nay nhiều hơn Đại hội lần trước nên càng phải chuẩn bị kỹ”.

Theo ông Dương Ngọc Hải, bộ môn muay Hà Nội dù phát triển sau một số địa phương nhưng những năm gần đây đã vươn lên, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là cơ sở để đội tuyển hướng tới mục tiêu huy chương tại Đại hội, song cũng đặt ra yêu cầu phải duy trì sự tập trung và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu.

Đại diện đoàn Hà Nội nhận cờ vô địch toàn đoàn lứa tuổi 17-40 tại Giải vô địch các câu lạc bộ muay quốc gia năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Kết quả tại Giải vô địch các câu lạc bộ muay quốc gia năm 2026 tại Gia Lai vào tháng 3 năm nay là một trong những dấu ấn tích cực của các võ sĩ Thủ đô. Tại giải, đoàn Hà Nội 1 dẫn đầu nhóm tuổi 17-40 với 6 HCV, 2 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng; xếp thứ hai nhóm tuổi 15-16 với 4 HCV, 1 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng. Thành tích này cho thấy chiều sâu lực lượng của Muay Hà Nội ở nhiều nhóm tuổi, tạo thêm cơ sở để đội tuyển tự tin bước vào đấu trường Đại hội.

Cạnh tranh quyết liệt

Nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, nơi diễn ra môn muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Đông Hòa

So với các giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao toàn quốc có đặc thù riêng khi số bộ huy chương ít hơn. Vì vậy, việc bố trí lực lượng ở từng hạng cân trở thành bài toán quan trọng đối với các đoàn tham dự.

Để tối ưu cơ hội tranh chấp huy chương, các địa phương phải tính toán kỹ phương án đăng ký, lựa chọn VĐV phù hợp với những hạng cân được tổ chức. Có trường hợp võ sĩ được điều chỉnh lên hạng cân cao hơn, trong khi một số người phải “ép” cân để thi đấu ở hạng thấp hơn. Cũng vì vậy mà các hạng cân thi đấu đông hơn hẳn so với giải vô địch quốc gia, đồng nghĩa sức cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn.Với muay Hà Nội, điều đó đòi hỏi ban huấn luyện cân nhắc giữa năng lực chuyên môn, thể trạng và khả năng thích ứng của từng VĐV.

Bên cạnh chuyên môn, công tác quản lý sinh hoạt và ổn định tâm lý cho VĐV cũng được đội tuyển chú trọng. Đoàn Hà Nội bố trí nơi ở cách địa điểm thi đấu khoảng 4km nhằm thuận tiện cho việc đi lại, quản lý lực lượng và hạn chế những tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tâm lý võ sĩ. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có ý nghĩa trong giai đoạn thi đấu căng thẳng, khi mỗi VĐV cần giữ được trạng thái tập trung tốt nhất trước giờ lên sàn.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, môn muay từng thu hút hơn 200 VĐV của 25 tỉnh, thành, ngành tham gia tranh tài. Bước vào kỳ Đại hội năm nay, dù số đơn vị tham dự giảm còn 21, chất lượng chuyên môn và cuộc đua thành tích vẫn được dự báo quyết liệt. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Quảng Ngãi là những đơn vị đáng chú ý.

Với đội muay Hà Nội, mục tiêu ít nhất 3 HCV vừa là chỉ tiêu thành tích, vừa là thước đo cho hiệu quả của quá trình chuẩn bị. Những chuyến tập huấn, các buổi rèn luyện chuyên sâu và phương án bố trí lực lượng chỉ có thể phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành màn trình diễn thuyết phục trên sàn đấu. Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng kinh nghiệm tích lũy qua các giải đấu, đội muay Hà Nội có cơ sở hướng tới kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích chung của đoàn Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.